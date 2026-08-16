المصرية شاهندة المغربي حكمة لنهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” اختيار المصرية، شاهندة المغربي، حكمةً رئيسية لنهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات، المغرب 2026، بين منتخبي الكاميرون ومالاوي.

سيُقام النهائي على أرضية، ملعب مولاي الحسن، في الرباط اليوم الأحد 16 أغسطس

تشارك الحكمة البالغة من العمر 35 عامًا في إدارة ثالث نسخة متتالية لها من كأس أمم إفريقيا للسيدات، بعدما أدارت مباراتي تحديد المركز الثالث في نسختي 2022 و2024، اللتين أقيمتا أيضًا في المغرب.

تتمتع، المغربي، بخبرة واسعة، إذ شاركت في إدارة جميع نسخ الأدوار النهائية القارية لرابطة أبطال إفريقيا للسيدات، بما في ذلك توليها مهمة الحكمة الرابعة في النهائي الافتتاحي عام 2021.

أصبحت، المغربي، في عام 2022، أول حكمة تدير مباراة في الدوري المصري الممتاز، خلال المواجهة بين، سموحة وفاركو، لتسجل محطة مهمة للحكمات في كرة القدم المصرية.

طاقم تحكيم نهائي أفريقيا للسيدات

سيدعم، المغربيَ، في نهائي يوم الأحد، طاقمٌ متعدد الجنسيات من الحكام ذوي الخبرة، في تأكيد على تركيز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على التميز الفني:

الحكمة: شاهندة سعد علي المغربي (مصر)

الحكمة المساعدة الأولى: كوينسي فيكتوار (موريشيوس)

الحكمة المساعدة الثانية: هدى عفين (تونس)

الحكمة الرابعة: فينسنتيا إنيونام (الطوغو)

الحكمة المساعدة الاحتياطية: نفيسة ييكيني شيتو (البنين)

وعيّن "الكاف" في غرفة حكم الفيديو المساعد (VAR)، مجددًا طاقمًا من ذوي الخبرة:

حكم الفيديو المساعد: دورصاف قنواتي (تونس)

المساعدة الأولى لحكم الفيديو المساعد: زكريا بوشتاوي (المغرب)

المساعدة الثانية لحكم الفيديو المساعد: ليتيسيا أنطونيلا فيانا (إسواتيني)

مقيّمة الحكام: فاتو جاي (السنغال)