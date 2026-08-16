كلوب ينفي تدخله في صفقة سعيد الملا إلى دورتموند: «هذه ليست وظيفتي»

نفى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، بشكل قاطع تدخله في مفاوضات انتقال سعيد الملا، جناح كولن، إلى بوروسيا دورتموند، مؤكدًا أنه لم ينصح اللاعب بالانتقال إلى النادي الذي سبق أن قاده لسبع سنوات.

وكانت صفقة انتقال الملا، البالغ من العمر 19 عامًا، إلى دورتموند واحدة من أبرز قصص الانتقالات في الكرة الألمانية خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين يوم الجمعة.

كلوب يرد على الشائعات

وارتبط اسم كلوب بالصفقة بعدما زعمت تقارير ألمانية أنه أوصى الملا بالانتقال إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، مستفيدًا من معرفته الكبيرة بالنادي.

لكن مدرب دورتموند السابق رد بسخرية على هذه الأنباء، قائلًا: «لقد أزعجني قليلًا أن يعتقد الناس أنني غبي لدرجة أنني في أول عمل رسمي لي سأتصل بلاعب وأقول له: سيكون بوروسيا دورتموند مناسبًا لك».

وأضاف: «بالطبع لم أفعل ذلك. هذه ليست وظيفتي».

«الأمر يتعلق دائمًا باللاعب»

وأوضح كلوب أنه قد يقدم المشورة لأي لاعب يعمل معه مستقبلًا إذا طلب منه ذلك، لكنه شدد على أن منصبه الحالي لا يسمح له بالتدخل في اختيارات اللاعبين المتعلقة بالأندية.

وقال في تصريحات نقلتها قناة صحيفة «كيكر» على موقع يوتيوب: «إذا عملت مع لاعب لفترة أطول في المستقبل، ثم جاء إليّ ليطلب النصيحة، فسأقدم له بعض النصائح».

وأضاف: «لكن ذلك لن يتأثر بما إذا كنت قد عملت في النادي سابقًا أم لا. الأمر يتعلق دائمًا باللاعب».

واختتم كلوب حديثه عن الملا قائلًا: «سعيد الملا رجل لطيف بالتأكيد، لكن بالطبع لم نتحدث عن ذلك».