معبر رفح البري يستقبل الدفعة الـ 75 من العائدين الفلسطينيين

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء، دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين، حيث وصلت دفعة من العائدين إلى قطاع غزة إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

وقال مصدر مسؤول بالمعبر، اليوم الأحد، إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الجديدة التي تعد الـ75، تمهيدًا لعودتهم إلى قطاع غزة، مضيفا أن فريقًا من الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع «حقيبة العودة» عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

من ناحية أخرى، تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف على القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.