قبل إغلاق التسجيل.. تحذير مهم لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق

مع اقتراب غلق باب تسجيل وتعديل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات، تتزايد أهمية مراجعة الطلاب لاختياراتهم وترتيب رغباتهم بدقة، لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على نتيجة التنسيق أو تؤدي إلى ترشيح الطالب لكلية بعيدة عن محل إقامته رغم توافر بدائل أقرب.

وشدد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في التعليم والخبير التربوي، على ضرورة مراجعة طلاب المرحلة الثانية جميع رغباتهم قبل غلق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم، مؤكدًا أن آخر تعديل يجريه الطالب هو الذي يتم اعتماده عند إعلان النتيجة.

266 ألف طالب في المرحلة الثانية

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن المرحلة الثانية تضم نحو 266 ألف طالب وطالبة، بحد أدنى 68.75% لطلاب علمي علوم ورياضة، و64.06% لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أن الطالب يستطيع تعديل رغباته حتى قبل موعد غلق التسجيل بنحو نصف ساعة، مطالبًا الطلاب بعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة وإجراء المراجعة مبكرًا.

مراجعة الـ75 رغبة

وطالب الخبير التربوي الطلاب بمراجعة ترتيب الـ75 رغبة المسجلة، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي وترتيب الكليات وفق المناطق الجغرافية المحددة.

وأوضح أن الالتزام بالتوزيع الجغرافي يساعد الطالب على تجنب مواجهة مشكلة الحصول على كلية بعيدة عن محل إقامته، رغم وجود كلية أقرب تقبل مجموعه.

أكثر من 95% من الأماكن ستُشغل

وأشار رفعت فياض إلى أن إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق سيؤدي إلى شغل أكثر من 95% من الأماكن المتاحة في الجامعات الحكومية، مع بقاء أماكن محدودة في بعض الكليات التي تشترط اجتياز اختبارات قدرات.

وأضاف أن بعض الأماكن قد تتبقى في كليات الخدمة الاجتماعية، ودار العلوم، والآداب بنظام الانتساب، إلى جانب معظم المعاهد.

المجموع ليس العامل الوحيد

وأكد الخبير التربوي أن اختيار التخصص الجامعي لا ينبغي أن يعتمد على مجموع الطالب فقط، وإنما يجب أن يرتبط بمدى ملاءمة التخصص لقدراته واهتماماته، إلى جانب الفرص المستقبلية المتاحة له في سوق العمل.

وشدد على أهمية أن يتعامل الطلاب مع اختيار الرغبات باعتباره قرارًا مرتبطًا بمسارهم التعليمي والمهني خلال السنوات المقبلة، وليس مجرد اختيار كلية وفق المجموع فقط.

وفي ظل اقتراب موعد غلق التسجيل، تظل مراجعة الرغبات وترتيبها وفق قواعد التنسيق والتوزيع الجغرافي من أهم الخطوات التي يجب على طلاب المرحلة الثانية الانتباه إليها قبل اعتماد الاختيار النهائي.