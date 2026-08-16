حي بولاق الدكرور يكثف الحملات الميدانية وأعمال التطوير وإزالة الإشغالات استعددادا للعام الدراسي

يواصل حي بولاق الدكرور تنفيذ خطة شاملة للتطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية، وفرض الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد حي بولاق الدكرور، بقيادة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحي، متابعة ميدانية لأعمال رفع كفاءة ورصف شارع "كفر طهرمس" للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان تيسير حركة السيارات والمشاة.

كما جرت متابعة الحالة العامة بمزلقان وشارع "ناهيا"، حيث تم الانتهاء من توصيل وردم ثلاث وصلات مرافق، وجارٍ العمل على تنفيذ الوصلة الرابعة لضمان انتظام الحركة والحفاظ على المظهر الحضاري.

كما تم بالتنسيق مع الغرفة التجارية، قام حي بولاق الدكرور بالترتيبات الخاصة بتدشين معرض «أهلًا مدارس» بأرض المطاحن في شارع فيصل، لتوفير كافة المستلزمات الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

بينما استمرت أعمال تكثيف رفع المخلفات والقمامة وعمليات التجريد والكنس بمختلف القطاعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

كما تم شن حملة إشغالات موسعة استهدفت قطاعات شارع ترعة الزمر (بداية من مرور فيصل)، وشارعي كفر طهرمس وناهيا، وأسفرت عن إزالة التعديات والمعوقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإعادة الانضباط للطريق العام.