بعد جولة صباحية.. محافظ الجيزة يوجه بحملات فورية للنظافة والإشغالات والتعديات

أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية صباحية بأحياء إمبابة والوراق، ومركزي ومدينتي أوسيم ومنشأة القناطر، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، ورصد أي مخالفات للبناء، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد شوارع الجيش، وجمال عبد الناصر، وطراد النيل، ووراق العرب، وترعة السواحل، ومناطق جزيرة محمد، وسقيل، وصيدة، والغاز، والقيراطين، والجلاتمة، والمناشي، حيث رصد المحافظ عددًا من تجمعات المخلفات ونقاط فرز وتجميع القمامة، إلى جانب إشغالات وتعديات على الطريق العام تعوق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري.

ووجّه محافظ الجيزة حي الوراق ومركزي ومدينتي أوسيم ومنشأة القناطر بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بطريق الكورنيش، وبمحيط المعهد الديني، ومنطقتي الجلاتمة والمناشي، وعدم السماح بوجود أي تجمعات للقمامة، مع استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة جميع التعديات على الطريق العام، بما يحقق الانضباط ويسهم في تيسير الحركة المرورية.



كما كلّف المحافظ بسرعة إخلاء عدد من مخازن فرز المخلفات الخطرة بمنطقتي طناش وسقيل، والتحفظ على المعدات الموجودة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لما تمثله تلك الأنشطة من أضرار بيئية ومخاطر على أمن وسلامة المواطنين، مع إزالة الفروشات والخيام المستخدمة في أعمال الفرز.

ووجّه المحافظ كذلك بمراجعة تراخيص الجمالونات تحت الإنشاء بمناطق جزيرة محمد وسقيل والمناشي، بنطاق حي الوراق ومركزي ومدينتي أوسيم ومنشأة القناطر، وفحص جميع أعمال البناء الجارية، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والتراخيص الصادرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي أعمال بناء مخالفة.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات، والمتابعة الميدانية المستمرة لمنع عودة المخالفات، والتصدي الحاسم لأي أعمال بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.