الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ترفع أطنانا من المخلفات وتزين الشوارع

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة حملات مكبرة لرفع المخلفات والرتش وتحسين المظهر الحضاري في عدد من الأحياء، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالتعامل الفوري مع الشكاوى الميدانية والإزالة الفورية لأي تراكمات، وذلك في إطار التفاعل السريع مع شكاوى المواطنين الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدر اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، تكليفات لعاطف شعبان، مدير عام النظافة، بتوجيه الفرق الميدانية والمعدات فورًا لنقاط الشكاوى والتعامل معها، والتي أسفرت عن الإنجازات التالية:

- حي الهرم: رفع مخلفات الرتش بجوار سلم الدائري، وزراعة المكان بطلاء وتجميل عبر وضع "قصاري زرع" للحفاظ على البيئة وتحسين الرؤية البصرية، إلى جانب رفع المخلفات بنطاق طريق المريوطية.

- حي الوراق: رفع أطنان من الرتش والمخلفات وتطهير المكان بشارع الثورة (منطقة الغاز)، بالإضافة إلى إزالة التراكمات بطلعة دائري القومية.

- حي العجوزة: رفع كفاءة النظافة بالكامل وتطهير تقاطع شارع السودان مع شارع الخرطوم.

- حي المنيرة الغربية: التجاوب مع شكاوى السكان بعزبة خيزة ورفع جميع المخلفات وتجريد الشوارع.

وتأتي هذه الجهود المستمرة ضمن استراتيجية محافظة الجيزة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والمتابعة اليومية للشارع الجيزاوي لضمان البيئة النظيفة والمظهر الحضاري اللائق.