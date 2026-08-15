محافظ الجيزة يكلف بدعم منظومة النظافة بالعياط بـ70عاملًا إضافيًا لتغطية جميع قطاعات المدينة

حرص الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة على مناقشة التحديات الخاصة بملفات الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة العياط وذلك خلال اجتماعه الدوري برئيس المدينة ونوابه.

وخلال الاجتماع تابع المحافظ جهود مركز ومدينة العياط في تحسين مستوى النظافة ورفع المخلفات موجهًا بسرعة تدعيم منظومة النظافة بالمدينة بعدد ٧٠ عاملًا إضافيًا لتغطية مختلف القطاعات مع تكثيف ورديات العمل وتقليل الفترات البينية بينها على مدار اليوم بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما اطلع محافظ الجيزة على موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء وملفات تقنين أوضاع الأراضي مشددًا على سرعة الانتهاء من الطلبات المتبقية وتيسير إجراءات توفيق أوضاع الأنشطة التجارية غير المرخصة، من خلال دعوة القائمين عليها إلى تقنين أوضاعهم وترخيص أنشطتهم، تفاديًا لتوقيع الغرامات.

ووجّه المحافظ رئيس المدينة ونوابه بالمتابعة الدورية للشارع ومنع تعديات المحال التجارية والباعة ورصد أية حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها بالإزالة الفورية في المهد، مع التوسع في توفير ساحات انتظار للسيارات للحد من الانتظار العشوائي بعدد من القطاعات التي تشهد كثافات مرورية، بما يسهم في تيسير حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية.

حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ معاوية أحمد رئيس مركز ومدينة العياط، ونوابه.