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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير الأمن تعزيز التنسيق الأمني لخدمة المواطنين والزائرين

خلال استقبال المحافظ لمدير الأمن
خلال استقبال المحافظ لمدير الأمن
ايمن محمد

استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اللواء محمد حبيب، مدير أمن جنوب سيناء، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن، ومتابعة عدد من الملفات الأمنية والخدمية المرتبطة بالمواطنين والزائرين.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحقيق الانضباط، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين، بما يتناسب مع طبيعة المحافظة ومكانتها السياحية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة، وفي مقدمتها تحقيق الانضباط في الشارع، والتعامل مع الإشغالات والتعديات، إلى جانب التنسيق مع إدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية والانضباط على الطرق والمحاور الرئيسية، بما يضمن سهولة حركة المواطنين والزائرين.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التنسيق مع إدارة الحماية المدنية، والتأكد من الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والوقاية من المخاطر بمختلف المنشآت، وسرعة التعامل مع حالات الطوارئ والبلاغات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وشدد محافظ جنوب سيناء على أهمية سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، والتعامل الفوري مع أي مشكلات أو مخالفات، مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة ومديرية الأمن يمثل أحد الركائز الأساسية للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري لمدن المحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد حبيب استمرار التعاون والتنسيق مع المحافظة وكافة أجهزتها التنفيذية، بما يدعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفرض سيادة ، ويسهم في توفير بيئة آمنة للمواطنين والسائحين، ودعم مسيرة التنمية بمختلف مدن جنوب سيناء.

جنوب سيناء المحافظ مدير الأمن استقبال الامن

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