محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء مشروعات القرض الأوروبي ودخولها الخدمة

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة مراحل العمل بمشروعات القرض الأوروبي، لضمان الالتزام بالخطة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات، ودخولها حيز الخدمة بما يحقق أقصى استفادة للمواطنين بالمناطق والقرى المستهدفة، مشددا على تجاوز كافة التحديات الفنية والإدارية والإجراءات العالقة والمشكلات الهيكلية لتنفيذ الأعمال، وإنهاء جميع التعارضات القائمة بالتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة، بما يضمن استكمال الأعمال وتشغيل المشروعات في أسرع وقت، نظراً لأهميتها في دعم البنية التحتية والارتقاء بخدمات الصرف الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الفيوم اليوم /السبت/ الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي.

ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة لنهو كافة المشروعات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع الصرف الصحي ودعم البنية التحتية.. مشددا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو تباطؤ في تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي.

تناول الاجتماع، متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التحديات والمعوقات الفنية والإدارية التي تواجه تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي بقطاع الصرف الصحي، والعمل على تذليلها بما يضمن رفع معدلات الإنجاز والانتهاء من كافة الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وكذا العمل على رد الشيئ لأصله بالطرق التي يجري بها تنفيذ أعمال شبكات المرافق.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف مسارات كابلات الكهرباء، وخطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالطرق، خاصة بطريق قرية "رحيم" الواصل بين طريق (الفيوم/ القاهرة) وكمين بركات، والطريق السياحي جنوب بحيرة قارون، وكذا مراجعة الجداول الزمنية لتنفيذ تلك الأعمال، لسرعة البدء في أعمال رد الشيئ لأصله بتلك الطرق، للتخفيف عن المواطنين خلال تنقلاتهم.

وشدد غنيم على ضرورة رد الشيئ لأصله، وإعادة الطرق إلى حالتها الأصلية فور الانتهاء من أعمال توصيل المرافق، كما وجه بسرعة الانتهاء من المشروعات الواقعة داخل النطاقات السكنية الواحدة بشكل متزامن، بما يضمن وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من مواطني المحافظة.. مؤكدا على عدم التهاون مع مقاولي الشركات المتقاعسة في تنفيذ المشروعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وفي ختام الاجتماع.. أكد محافظ الفيوم على أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، مع ضرورة استكمال جميع أوجه التنسيق بين الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تعرقل التنفيذ، بما يضمن إنجاز مشروعات القرض الأوروبي وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن المحافظة مستمرة في متابعة معدلات التنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، وتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات، وانعكاس نتائجها بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



