من القاهرة إلى تارانتو .. 18 أغسطس بداية رحلة مصر نحو ميداليات البحر المتوسط

ليست بعثة منتخب مصر إلى دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026 رحلة واحدة بطائرة واحدة، ولا وفدًا يتحرك في توقيت واحد..

إنها قافلة رياضية تتحرك على دفعات.. يصل منها من يحتاج إلى الوصول مبكرًا، ويلحق بها من تبدأ منافساته لاحقًا، بينما تبقى بعض الوفود حتى الأيام الأخيرة، وكأن البعثة المصرية نفسها تخوض سباقًا مع عقارب الساعة.

وبحسب برنامج البعثة المعلن من اللجنة الاولمبية المصرية بخصوص السفر والعودة ، تبدأ تحركات البعثة بعد غد الثلاثاء الموافق 18 أغسطس، بينما تمتد عودة آخر أفرادها إلى 4 سبتمبر، في أعقاب ختام المنافسات المقرر لها من 21 أغسطس وحتى 3 سبتمبر.

18 أغسطس.. البداية

تبدأ الرحلة فعليًا يوم 18 أغسطس، حيث تتحرك مجموعة من أهم الوفود، وفي مقدمتها الكرة الطائرة للسيدات بإجمالي 14 فردًا، والكرة الطائرة للرجال بـ15 فردًا، إلى جانب التايكوندو بـ2.

وفي اليوم التالي، 19 أغسطس، تتحرك وفود جديدة، أبرزها المصارعة الرومانية بـ11 فردًا، والملاكمة بـ9 أفراد، والسباحة بـ3، والسلاح بـ3، إلى جانب وفود الرماية والجمباز وفق المواعيد المحددة لكل منافسة.

في 20 أغسطس، تدخل كرة اليد إلى مشهد السفر بقوة، بوفد يبلغ 20 فردًا، وهو أكبر إجمالي منفرد يظهر في جدول حركة السفر.

وتبدأ منافسات كرة اليد في 22 أغسطس، بينما تمتد حتى الأول من سبتمبر، وتحدد عودة الوفد في الثاني من سبتمبر.

وفي اليوم نفسه تتحرك بعثة الرماية Shotgun بـ3 أفراد، بينما يغادر وفد الرماية P/R المكون من 4 أفراد يوم 21 أغسطس.

كما تتحرك المصارعة النسائية بـ5 أفراد يوم 21 أغسطس، على أن تبدأ منافساتها في 22 أغسطس وتعود البعثة في 26 أغسطس.

تتواصل موجات السفر يومي 22 و23 أغسطس، مع وصول عدد من الألعاب إلى تارانتو في توقيتات مرتبطة مباشرة بموعد منافساتها.

وتضم قائمة الوفود :

* التنس والريشة: 4 أفراد.

* الجمباز الإيقاعي: 4 أفراد.

* سباحة الزعانف: 14 فردًا.

* تنس الطاولة: 9 أفراد.

* الشراع: 3 أفراد.

* الجودو: 8 أفراد.

* التجديف: 12 فردًا.

* كرة السلة 3×3: 9 أفراد.

ثم تتحرك يومي 26 و27 أغسطس وفود أخرى، بينها ألعاب القوى بـ11 فردًا، والجمباز الفني بـ11 فردًا، والفروسية بـ3 أفراد.

ولا تنتهي حركة السفر بانطلاق المنافسات الأولى، فهناك ألعاب تبدأ منافساتها في الأيام الأخيرة من الدورة، ولذلك تتأخر رحلات سفرها إلى 27 و28 و29 أغسطس.

ويأتي في مقدمة هذه الوفود رفع الأثقال بـ13 فردًا، حيث يظهر السفر يوم 28 أغسطس، والمنافسات من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر، والعودة في 3 سبتمبر.

كما يظهر الكاراتيه بـ13 فردًا، مع سفر يوم 29 أغسطس، ومنافسات تبدأ في الأول من سبتمبر وتستمر حتى الثاني منه، على أن تكون العودة في الثالث من سبتمبر.

ليست رحلة.. بل منظومة

ما يكشفه جدول برنامج البعثة ليس مجرد مواعيد طيران..

إنه فلسفة كاملة في إدارة المشاركة المصرية وضعتها بعناية اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس رئيس مجلس الادارة .

كل لاعب يصل عندما تبدأ مهمته.. وكل وفد يعود عندما تنتهي مهمته.. والبعثة تتحرك كجسد واحد رغم أنها تسافر على دفعات.

من الكرة الطائرة في 18 أغسطس..

إلى كرة اليد في 20 أغسطس..

ثم ألعاب القوى والجمباز والفروسية..

وصولًا إلى رفع الأثقال والكاراتيه في الأيام الأخيرة..

تتوزع الخريطة المصرية على أيام الدورة، لكن الهدف واحد.

رفع العلم المصري فوق منصات تارانتو.

وهنا تكمن قيمة الرحلة..

فالميدالية لا تبدأ لحظة صعود اللاعب إلى منصة التتويج.

الميدالية تبدأ من ورقة السفر.. من موعد الطائرة.. من الوصول في الوقت الصحيح.. من الاستعداد الهادئ.. ومن العودة في الموعد.

تارانتو تستعد لاستقبال الرياضيين..

والبعثة المصرية تستعد لاستقبال التحدي.

18 أغسطس.. تتحرك القافلة.

4 سبتمبر.. يعود آخر المسافرين.

وبين التاريخين..حكاية مصرية جديدة تبحث عن ذهب البحر المتوسط.