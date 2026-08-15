محمود عزب يمازح أمير عيد خلال إحدى حفلاته في الساحل الشمالي

مازح الفنان محمود عزب متابعيه بصورة جمعته بالمطرب أمير عيد خلال إحدى حفلاته في الساحل الشمالي، ظهر خلالها أمير وهو يضحك ويبتسم بشكل لافت.

وسخر محمود عزب من الصورة، خاصة أن أمير عيد يرتبط في أذهان الجمهور بأغنياته التي يغلب عليها الطابع الهادئ والمشاعر الحزينة، وكتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «بس موضوع إني خليتلكم أمير عيد يضحك دا مش واخد حقه أوي»





يذكر أن فريق كايروكى، حرص خلال أول حفلاته بعد طرح ألبومه الجديد «سوبر نوفا»، على توجيه تحية خاصة للفنان محمود عزب، الذى شارك الفريق فى الفيلم المصاحب للألبوم، وسط حالة من الحب والتقدير من الجمهور.

وفاجأ أعضاء فرقة كايروكى الفنان محمود عزب بتقديمه على المسرح، حيث وصفه أمير عيد أمام الحاضرين بـ«عزب شو»، للشخصية التى ارتبط بها الفنان، حيث بدا التأثر واضحا على «عزب»، الذى ظهرت فى عينيه دموع ولمعة فرح، فى مشهد عكس حجم المحبة والتقدير الذى يحظى به من جمهور كايروكى والحاضرين فى الحفل.

وقال أمير عيد، خلال الحفل: «إحنا اتشرفنا جدًا إننا اشتغلنا معاه، كان شرف كبير جدًا لينا.. ومصدقناش إنه واااافق يشتغل معانا.. وغير كده هو مكنش يعرف قد إيه إنتو بتحبوه».

وجاءت كلمات أمير، وسط تصفيق وتشجيع كبير من الجمهور، الذى شارك الفرقة فى الاحتفاء بمحمود عزب، لتتحول اللحظة إلى واحدة من أبرز مشاهد الحفل وأكثرها تأثيرًا.