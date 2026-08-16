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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الزمالك يطلب مهلة من «صلاح مصدق» لسداد مستحقاته بسبب الأزمة المالية

صلاح مصدق
صلاح مصدق
يمنى عبد الظاهر

كشف أحمد حسن، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك طلب مهلة من المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق السابق، من أجل سداد باقي مستحقاته المالية، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وأوضح أحمد حسن أن إدارة الزمالك تسعى للتوصل إلى اتفاق مع مصدق بشأن تأجيل سداد القسط المستحق، على أمل توفير المبلغ وإنهاء الأزمة بشكل ودي.


تمسك المغربي صلاح مصدق، لاعب الزمالك السابق، بالحصول على الدفعة الثانية من مستحقاته المالية في الموعد المحدد، رافضًا طلب إدارة النادي بتأجيل سدادها، في ظل اتفاق التسوية المبرم بين الطرفين.

ويستحق اللاعب الحصول على 400 ألف دولار خلال الأسبوع الجاري، وهي قيمة القسط الثاني من الاتفاق الذي أبرمه مع إدارة الزمالك لإنهاء ملف مستحقاته المالية.

وكشفت مصادر أن إدارة الزمالك تواصلت مع محامي اللاعب خلال الأيام الماضية، في محاولة للحصول على مهلة إضافية وتأجيل سداد القسط لمدة شهر، إلا أن صلاح مصدق رفض المقترح، وأكد تمسكه بتنفيذ بنود الاتفاق دون أي تعديل، مطالبًا بالحصول على مستحقاته في الموعد المتفق عليه.

ويضع موقف اللاعب إدارة الزمالك أمام ضغوط كبيرة، خاصة في ظل سعيها لتسوية الملفات المالية العالقة، وتجنب أي أزمات جديدة قد تؤثر على النادي خلال الفترة المقبلة.

وتخشى إدارة الزمالك من لجوء صلاح مصدق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” حال عدم تحويل قيمة القسط في موعده، وهو ما قد يفتح الباب أمام أزمة قانونية جديدة، ويزيد من الضغوط المفروضة على النادي في ظل الملفات المالية القائمة.

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