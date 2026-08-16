بيزيرا يستجيب لنصيحة والده ويخطط لجلسة حاسمة مع الزمالك (خاص)

شهد موقف خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، تطورًا جديدًا بشأن مستقبله مع الفريق، في ظل تمسك اللاعب بمغادرة النادي وعدم رغبته في الاستمرار خلال الموسم المقبل.

وكان بيزيرا قد غاب عن معسكر الزمالك التحضيري للموسم الجديد، بعدما تمسك بموقفه الرافض للاستمرار، بينما تتمسك إدارة النادي ببقائه وترفض فكرة رحيله في الوقت الحالي.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب، فإن والد بيزيرا ووكيله نصحاه بالعودة إلى مصر بدلًا من الاستمرار في البرازيل، والدخول في نقاش مباشر مع مسؤولي الزمالك حول مستقبله.

وأكد المصدر أن اللاعب وافق على النصيحة، ويستعد للعودة إلى القاهرة، على أن يعقد جلسة مع مسؤولي النادي فور وصوله، لبحث إمكانية السماح له بالرحيل.

وأوضح أن والد بيزيرا يرى أن الحل الأفضل في الوقت الحالي هو التفاوض بشكل مباشر مع إدارة الزمالك، ومحاولة إقناعها بالموافقة على رحيل اللاعب، وهو ما وافق عليه اللاعب بالفعل.

ويعمل بيزيرا حاليًا على إنهاء بعض الأمور الخاصة به في البرازيل، قبل تحديد موعد عودته إلى مصر، حيث من المنتظر أن يبدأ فور وصوله تحركاته لعقد اجتماع مع مسؤولي الزمالك، في محاولة جديدة للوصول إلى اتفاق بشأن مستقبله بعيدًا عن الفريق.