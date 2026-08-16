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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الذهب يرتفع.. توقعات بوصول عيار 21 لـ7 آلاف جنيه ونصائح بتنويع المدخرات

الذهب
الذهب
البهى عمرو

يشهد سوق الذهب حالة من الترقب مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، بعدما سجلت الأوقية قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على السوق المحلية.

وتتجه التوقعات نحو حدوث المزيد من الارتفاع، ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الذهب يظل أداة مهمة لحفظ قيمة المدخرات، لكن الاستثمار المتوازن يتطلب عدم وضع الأموال في وعاء واحد.

ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب

الذهب
الذهب 

كشف الدكتور ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر الأوقية ارتفع بنحو 300 دولار خلال أسبوع واحد فقط.

وأوضح فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الارتفاعات العالمية انعكست بصورة مباشرة على أسعار الذهب في السوق المحلية.

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه

الذهب
الذهب 

وتوقع خبير صناعة الذهب والمجوهرات استمرار موجة الصعود خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 7 آلاف جنيه خلال فترة قصيرة.

وأكد أن الذهب يمثل مخزنًا للقيمة وأداة للتحوط، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتوترات التي تشهدها الأسواق، لافتًا إلى أن استمرار ارتفاع سعر الأوقية عالميًا ينعكس على السوق المصرية.

الذهب
الذهب 

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، أن الذهب لا يزال يمثل وسيلة مهمة للتحوط وحفظ قيمة المدخرات على المدى الطويل، لكنه لا يصلح للمضاربة قصيرة الأجل.

وأوضح عبد المنعم السيد، خلال لقائه مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أهمية تنويع المدخرات وعدم الاعتماد على وعاء استثماري واحد.

الشهادات البنكية خيار للحصول على عائد دوري

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الشهادات الاستثمارية والادخارية في البنوك المصرية تعد من الخيارات المناسبة للراغبين في الحصول على عائد دوري، موضحًا أن العوائد تتراوح حاليًا بين 17.5% و18.5%، وفقًا لمدة الشهادة ونوعها.

ولفت إلى أن صناديق الاستثمار التابعة للبنوك تمثل خيارًا آخر أمام المدخرين، موضحًا أن بعض الصناديق حققت خلال العام الماضي عوائد تجاوزت 33% و34%، بينما تخطت عوائد بعض الصناديق 40%.

صناديق الاستثمار بين الربح والخسارة

وأوضح عبد المنعم السيد أن صناديق الاستثمار تختلف عن الشهادات البنكية، إذ يشتري المستثمر وثائق ترتفع قيمتها أو تنخفض وفقًا لأداء الصندوق، ما يتيح إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة على المدى المتوسط والطويل.

وأكد أن الاستثمار في الصناديق يحمل احتمالات للربح والخسارة، ولذلك يجب على المستثمر دراسة طبيعة الصندوق ومستوى المخاطر قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

نصيحة بشراء السبائك والجنيهات الذهبية

ونصح الخبير الاقتصادي بتخصيص جزء من المدخرات للاستثمار في الذهب، خاصة من خلال السبائك والجنيهات الذهبية، مع ضرورة الشراء من أماكن موثوقة لتجنب عمليات الغش أو التلاعب.

كما أشار إلى أن الاستثمار العقاري يظل أحد الخيارات المتاحة أمام المدخرين، لكنه يحتاج إلى رأس مال كبير، ولا يناسب من يبحث عن تحقيق أرباح سريعة، موضحًا أن العقار يحتاج عادة إلى الاحتفاظ به لعدة سنوات لتحقيق عائد مناسب عند إعادة البيع.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 16  أغسطس 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5357 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6250 جنيهات.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7143 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50000 جنيها.

سوق الذهب سعر الذهب الذهب

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