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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيتروين C3 اير كروس 2027 تباع بهذه المواصفات

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027
سيتروين C3 اير كروس موديل 2027
إبراهيم القادري

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

وجاءت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: سيتروين C3 اير كروس موديل 2027، وتنتمي C3 اير كروس لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

 

أبعاد سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تأتى سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 في سوق السيارات المصرية بطول 4395 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1660 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم.

 

محرك سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تستمد سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وبها قوة 130 حصانا، وبها خزان وقود سعة 44 لترا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

 

مواصفات سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تمتلك سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل، وبها EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP.

ويوجد بسيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 أيضا، حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System، وبها Fog Lights.

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

بالإضافة إلى أن سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 بها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها باور ستيرنج.

 

سعر سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

سيتروين C3 اير كروس موديل 2027

تباع سيارة سيتروين C3 اير كروس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و80 ألف جنيه.

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