نيسان تقدم كيكس Rock Creek موديل 2027 وهذه أسعارها عالميًا

طرحت نيسان نسخة Kicks Rock Creek موديل 2027 في السوق الأمريكي، لتأتي ضمن سيارات الكروس أوفر متعددة الاستخدامات، وتحصل هذه النسخة على مجموعة من التجهيزات سواء الفنية أو التقنية، إلى جانب المظهر الرياضي الخاص بهذه النسخة الشهيرة.

تصميم نيسان كيكس Rock Creek

تعتمد نيسان Kicks Rock Creek على عجلات بقياس 17 بوصة، مع مصابيح أمامية بتصميم حاد تعمل بتقنيةLED ، وشبكة أمامية كبيرة تحتوي على فتحات هوائية متعددة، كما تأتي السيارة بتجهيز مخصص للتحميل أعلى السقف، إلى جانب أقواس نصف دائرية أعلى العجلات، بينما تحصل المرايا الجانبية على تحكم كهربائي مع إشارات ضوئية مدمجة.

نيسان Kicks Rock Creek 2027

محرك 2.0 لتر بقوة 141 حصانًا

تستمد السيارة نيسان Kicks Rock Creek قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، يستطيع أن يولد قوة قدرها 141 حصانًا، ما يعادل 105 كيلوواط أو 143 PS، مع عزم دوران يبلغ 140 رطل قدم، أي ما يعادل 190 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة Xtronic CVT ، بينما يأتي نظام الدفع الرباعي AWD قياسيًا في نسخة Rock Creek.

تجهيزات نيسان كيكس Rock Creek

تضم المقصورة نظام معلومات وترفيه بشاشة قياس 12.3 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف ونظام تكييف هواء أوتوماتيكيk كما تحصل السيارة على نظام صوتي ترفيهي.

نيسان Kicks Rock Creek 2027

وتقدم نيسان كيكس Rock Creek مجموعة من تجهيزات السلامة، في مقدمتها منظومة الوسائد الهوائية، إلى جانب حساسات الركن وكاميرا للمتابعة الخلفية، كما تتضمن السيارة أنظمة مكابح عالية الأداء، لتوفير مجموعة من وسائل الحماية والمساعدة أثناء القيادة.

نيسان Kicks Rock Creek 2027

أسعار نيسان كيكس 2027 عالميًا

تبدأ أسعار نيسان كيكس موديل 2027 في السوق الأمريكي من 22,790 دولارًا لفئة S بنظام الدفع الأمامي، بينما يبلغ سعر SV FWD نحو 24,490 دولارًا، وتصل فئة SR FWD إلى 26,990 دولارًا، ومع نظام الدفع الرباعي.

ويبدأ السعر من 24,290 دولارًا لفئة S AWD، ويرتفع إلى 26,490 دولارًا لفئة SV AWD، وتأتي فئة Kicks Rock Creek AWD بسعر 28,840 دولارًا، لتقع ضمن الفئات الأعلى سعرًا في تشكيلة كيكس موديل 2027.