5 سيارات زيرو في مصر بأسعار تحت المليون جنيه

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة من الإصدارات، والتي تتنوع بحسب القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب الاختلاف من ناحية بلد المنشأ والتجميع، بالإضافة إلى تنوع عناصر التصميم والأسعار.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو بأسعار تحت المليون جنيه.

شيري أريزو 5

شيري أريزو 5

دعمت شيري اريزو 5 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وبناقل سرعات يدوي 5 غيارات، وآخر أوتوماتيكي الأداء CVT، ويتراوح سعر السيارة بين 730,000 و 815,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

زودت السيارة رينو تاليانت بمحرك سعة 1000 سي سي تيربو 3 سلندر، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، تتراوح الأسعار بين 755,000 و 815,000 جنيه.

هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

تأتي هيونداي أكسنت RB بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يضخ قوة إجمالية قدرها 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 729,900 إلى 895,000 جنيه.

سوزوكي ألتو

سوزوكي ألتو

تستمد سوزوكي ألتو قوتها من محرك 1000 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

تأتي نيسان صني بمحرك 4 سلندر رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، وآخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي، وبسعر يبدأ من 665,000 جنيه وصولًا إلى 835,000 جنيه.