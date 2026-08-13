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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الكشف عن ليب موتور A05 الكهربائية وهذه أسعارها عالميا

ليب موتور A05
ليب موتور A05
صبري طلبه

كشفت شركة ليب موتور في السوق الصينية عن سيارتها الكهربائية A05، التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، وتجمع السيارة بين منظومات دفع كهربائية مختلفة السعة والأداء، إلى جانب مجموعة من التقنيات والتجهيزات.

محرك وأداء ليب موتور A05

تعتمد الفئة الأساسية من ليب موتور A05 على محرك كهربائي مثبت في الجزء الأمامي، وتبلغ قوته 94 حصانًا، ويستمد المحرك طاقته من بطارية من نوع LFP بسعة 39.8 كيلوواط ساعة، وتوفر هذه المنظومة مدى يصل إلى 405 كيلومترات، وتحتاج السيارة في هذه المواصفات إلى 11 ثانية للوصول من السكون إلى 100 كم في الساعة، بينما تبلغ سرعتها القصوى 160 كم في الساعة.

ليب موتور A05

ترتفع قدرات منظومة الدفع في الفئات الأعلى، التي تحصل على محرك كهربائي بقوة 121 حصانًا، إلى جانب بطاريةLFP ، وتوفر هذه النسخ مدى يصل إلى 510 كيلومترات، بينما تتسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة خلال 10.6 ثانية، في حين تبقى السرعة القصوى عند 160 كم في الساعة.

ليب موتور A05

تجهيزات ليب موتور A05

تتضمن المقصورة شاشة وسطية بقياس 14.6 بوصة، إلى جانب شاشة للعدادات يبلغ قياسها 8.8 بوصة، وتأتي السيارة أيضًا بعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع نظام للترفيه الصوتي وتجهيز صوتي يضم 12 سماعة، وتظهر ضمن قائمة التجهيزات التقنية كذلك مستشعر  .LiDAR

ليب موتور A05

أبعاد ليب موتور A05

تحمل A05 أبعادًا تتناسب مع فئة الهاتشباك، إذ يبلغ طول السيارة نحو 4.2 متر، بينما يصل عرضها إلى 1.8 متر وارتفاعها إلى 1.56 مترk وتمتد قاعدة العجلات إلى 2.605 متر، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 474 لترًا، وتتوفر السيارة بعجلات بقياسات 16 أو 17 بوصة ذات مظهر عصري.

ليب موتور A05

أسعار ليب موتور A05 عالميًا

تتراوح أسعار ليب موتور A05 في الأسواق العالمية، بين 63,900 و90,900 يوان صيني، بما يعادل تقريبًا 9,475 إلى 13,475 دولارًا.

ليب موتور A05 ليب موتور A05 أسعار ليب موتور A05 ليب موتور A05 الكهربائية

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