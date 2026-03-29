سعر ليب موتور سي 10 الجديدة في السعودية

كشفت شركة ليب عن طرازها الجديد ليب موتور سي 10، وتنتمي موتور سي 10 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

مواصفات ليب موتور سي 10 الجديدة

زودت سيارة ليب موتور سي 10 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية مغلقة، ومصابيح أمامية وخلفية متصلة، ومقابض أبواب مخفية، وعجلات مقاس20 بوصة، وشاشة تحكم مركزية كبيرة مقاس 14.6 مقاس بدقة 2.5K، ولوحة عدادات رقمية مقاس 10.25 مقاس، ونظام صوتي مكون من 12 سماعة، وشاحن لاسلكي بقدرة 50 واط، ونظام تشغيل Leap OS مع شريحة Qualcomm Snapdragon 8295.

كما تحتوي ليب موتور سي 10 الجديدة على نظام قيادة ذكي مدعوم بـ 12 كاميرا ورادارات، وLiDAR، نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC)، وفرملة تلقائية للطوارئ (AEB).

محرك ليب موتور سي 10 الجديدة

تحصل سيارة ليب موتور سي 10 الجديدة علي قوتها من محركين كهربائين، وتنتج قوة 590 حصانا، وبها عزم دوران 760 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 81.9 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 437 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

سعر ليب موتور سي 10 الجديدة

تباع سيارة ليب موتور سي 10 الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 141 ألف ريال.

تاريخ شركة ليب في صناعة السيارات

تأسست شركة ليبموتور (Leapmotor) الصينية عام 2015 في هانجتشو كشركة تكنولوجية متخصصة في السيارات الكهربائية الذكية، وأطلقت أولى سياراتها (S01) عام 2019.

وتميزت ليب بتطوير مكوناتها ذاتياً، وفي عام 2023 استحوذت ستيلانتيس على 20% منها، لتبدأ التوسع عالمياً في عام 2024 وتصبح من أبرز مصنعي السيارات الكهربائية (EV) والمدى الممتد (EREV).