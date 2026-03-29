منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
تعيين المستشار خالد ضياء نائبا للأمين العام لمجلس النواب
اختراق الدفاعات الإسرائيلية.. صاروخ باليستي إيراني يسقط وسط دولة الاحتلال
مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم حملت رسالة كتاب الله للعالم بلغة وسطية
خالد طلعت: الأهلي يتفوق على الزمالك بـ 15 بطولة للألعاب الجماعية
تحـ رش داخل الميكروباص .. القبض على صاحب واقعة الفعل الخادش بالإسكندرية
مسؤول في نادي الأسير الفلسطيني لـ«صدى البلد»: إسرائيل تمهد لشرعنة قـ.ـتل الأسرى
هل ستغلق البنوك يوم الأحد من كل أسبوع بعد قرار المركزي؟ .. التفاصيل كاملة
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق
إحنا مش أقل منهم.. عمرو أديب: الأحداث المشتعلة في المنطقة تؤكد ضرورة تشكيل ناتو عربي الآن
نقابة الموسيقيين عن قرار الغلق المبكر: القطاع الترفيهي يصاب بالشلل لأن العمل يبدأ ليلا
تكنولوجيا وسيارات

سعر ليب موتور سي 10 الجديدة في السعودية

إبراهيم القادري

كشفت شركة ليب عن طرازها الجديد ليب موتور سي 10، وتنتمي موتور سي 10 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

مواصفات ليب موتور سي 10 الجديدة

زودت سيارة ليب موتور سي 10 الجديدة بالعديد من المميزات من ضمنها، واجهة أمامية مغلقة، ومصابيح أمامية وخلفية متصلة، ومقابض أبواب مخفية، وعجلات مقاس20 بوصة، وشاشة تحكم مركزية كبيرة مقاس 14.6 مقاس بدقة 2.5K، ولوحة عدادات رقمية مقاس 10.25 مقاس، ونظام صوتي مكون من 12 سماعة، وشاحن لاسلكي بقدرة 50 واط، ونظام تشغيل Leap OS مع شريحة Qualcomm Snapdragon 8295.

كما تحتوي ليب موتور سي 10 الجديدة على نظام قيادة ذكي مدعوم بـ 12 كاميرا ورادارات، وLiDAR، نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC)، وفرملة تلقائية للطوارئ (AEB).

محرك ليب موتور سي 10 الجديدة

تحصل سيارة ليب موتور سي 10 الجديدة علي قوتها من محركين كهربائين، وتنتج قوة 590 حصانا، وبها عزم دوران 760 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 81.9 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 437 كم/ساعة بالشحنة الواحدة.

سعر ليب موتور سي 10 الجديدة

تباع سيارة ليب موتور سي 10 الجديدة في سوق السيارات السعودي بسعر 141 ألف ريال.

تاريخ شركة ليب في صناعة السيارات

تأسست شركة ليبموتور (Leapmotor) الصينية عام 2015 في هانجتشو كشركة تكنولوجية متخصصة في السيارات الكهربائية الذكية، وأطلقت أولى سياراتها (S01) عام 2019.

وتميزت ليب بتطوير مكوناتها ذاتياً، وفي عام 2023 استحوذت ستيلانتيس على 20% منها، لتبدأ التوسع عالمياً في عام 2024 وتصبح من أبرز مصنعي السيارات الكهربائية (EV) والمدى الممتد (EREV).

السيارات الـ SUV الرياضية الـ SUV الرياضية مواصفات ليب موتور سي 10 ليب موتور سي 10 الجديدة ليب موتور سي 10 محرك ليب موتور سي 10 محرك ليب موتور سي 10 الجديدة سعر ليب موتور سي 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غداً

72 ساعة خطيرة.. هل غدا إجازة بسبب موجة الطقس العنيفة القادمة؟

ترشيحاتنا

زد

زد يتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد التعادل مع المقاولون

الزمالك

الزمالك يمنح اللاعبين راحة سلبية عقب الفوز على الشرقية وديا

محمود الخطيب

الخطيب يهنئ سيدات الطائرة بدوري السوبر والرباعية المحلية

بالصور

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

جسمك بيتلخبط فجأة.. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟
«جسمك بيتلخبط فجأة».. ماذا يحدث لجسمك عند تقلب الطقس؟

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

فاطمة كشري
فاطمة كشري
فاطمة كشري

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد