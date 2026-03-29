سوق المستعمل.. سيارات هاتشباك بـ 450 ألف جنيه في مصر

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو جوليت، وبيجو 307، وأوبل أسترا، وكيا بيكانتو، وسيات إبيزا .

سيات إبيزا موديل 2015

تحصل سيارة سيات إبيزا موديل 2015 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 181 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تباع سيارة سيات إبيزا موديل 2015 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا بيكانتو موديل 2006

تستمد سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 790 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل استرا موديل 2008

تنقل قوة سيارة أوبل استرا موديل 2008 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 170 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يصل سعر سيارة أوبل استرا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بيجو 307 موديل 2007

تمكنت سيارة بيجو 307 موديل 2007 من قطع مسافة 145 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون البيج، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

يبلغ سعر سيارة بيجو 307 موديل 2007 في سوق السيارات المصري للمستعمل 380 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو جوليت موديل 2000

سعة محرك سيارة دايو جوليت موديل 2000 يصل إلي 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

تأتى سيارة دايو جوليت موديل 2000 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 180 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .