تختار إيه؟ رينو تاليانت أم شيفروليه أوبترا 2026

ينتشر داخل سوق السيارات المصرية العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: رينو تاليانت وشيفروليه أوبترا موديل 2026، وتنتمي السيارتان لفئة السيارات السيدان.

وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا موديل 2026

زودت سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة.

محرك شيفروليه أوبترا موديل 2026

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصانا، وبها خزان وقود سعة 45 لترا، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر شيفروليه أوبترا موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 699 ألف جنيه.

والفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 724 ألف جنيه.

وسائل الأمان بـ رينو تاليانت موديل 2026

تحتوي سيارة رينو تاليانت موديل 2026 على الكثير من وسائل الأمان والسلامة، من ضمنها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني.

محرك رينو تاليانت موديل 2026

تحصل سيارة رينو تاليانت موديل 2026 على قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وتنتج قوة 100 حصان، وبها عزم دوران 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.

سعر رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولى من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 674 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصرية بسعر 724 ألف جنيه.