بقوة 665 حصانًا.. استون مارتن فانتاج بقدرات مذهلة.. صور

تعتبر استون مارتن فانتاج واحدة من أبرز السيارات الرياضية ضمن فئة الأداء العالي، حيث تجمع بين محرك قوي يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق، مع أرقام مذهلة، وتصميم عصري ينتمي إلى طرازات السوبر كارز.

أبعاد استون مارتن فانتاج

يبلغ طول استون مارتن فانتاج 4,493 مم، مع عرض يصل إلى 1,950 مم وارتفاع 1,274 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,705 مم، ويبلغ وزن السيارة 1,745 كجم، وتستند إلى عجلات ألمنيوم قياس 21 بوصة.

محرك استون مارتن فانتاج

تعتمد فانتاج على محرك احتراق داخلي من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، وتبلغ القوة الإجمالية 665 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، ويتم نقل هذه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

تسارع وأداء استون مارتن فانتاج

تشير البيانات الفنية إلى قدرة السيارة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 325 كم/س، ما يضعها ضمن نطاق السيارات الرياضية ذات الأداء المرتفع، كما تدعم سعة خزان الوقود التي تبلغ 73 لترًا.

تجهيزات استون مارتن فانتاج

تحتوي استون مارتن فانتاج على مقعدين رياضيين مكسوين بالجلد ومزودين بخاصية التدفئة، كما يأتي المقود بتصميم متعدد الوظائف، وتوفر السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وآبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، ونظام صوتي عبر 11 سماعة، مع وجود شاحن لاسلكي للهاتف.

زودت فانتاج بمجموعة من أنظمة السلامة التي تشمل 6 وسائد هوائية موزعة في الأمام والجوانب والستائرية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، كما تضم تقنيات مساعدة السائق مثل نظام الثبات الإلكتروني، والتحكم في قوى الجر، ومثبت سرعة متكيف.

وتدعم السيارة استون مارتن فانتاج أنظمة التحذير من التصادم الأمامي، والكبح الطارئ الذاتي، إضافة إلى تقنيات قراءة المسار التي تشمل التحذير من الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله، إلى جانب نظام التنبيه لحركة المرور الخلفية، ما يعزز من مستويات الأمان أثناء القيادة.