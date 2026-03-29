قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تعترض 10 مسيرات .. وباكستان تستضيف مُحادثات مهمة حول إيران
خالد الغندور: نقاشات إدارية داخل الأهلي حول بعض الملفات التنظيمية
ليلة عاصفة للمُستوطنات .. حزب الله يُكبّد الاحتلال خسائر كبيرة وغارات على إيران
دعاء المطر والرعد مُستجاب .. 10 كلمات لا ترد أوصى بها النبي
تعطيل الدراسة اليوم في القليوبية بسبب سوء الأحوال الجوية
مدرسة دولية بالجيزة تعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات اليوم لسوء الأحوال الجوية
بشكل مُفاجئ .. وفاة المخرج طارق سعيد
الأرصاد تحذّر: استمرار الغطاء السحابى ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء
حقيقة رحيل علاء عبد العال .. قرار رسمي من إدارة غزل المحلة
«الغندور»: حسام حسن غير راضٍ عن مصطفى محمد .. وخطة مُفاجئة لحل أزمة هجوم المنتخب
توقعات طقس اليوم|فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة
مدير إدارة 6 أكتوبر التعليمية تنفي تأجيل امتحانات شهر مارس بالمدارس بسبب الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقوة 665 حصانًا.. استون مارتن فانتاج بقدرات مذهلة.. صور

أستون مارتن فانتاج
أستون مارتن فانتاج
صبري طلبه

تعتبر استون مارتن فانتاج واحدة من أبرز السيارات الرياضية ضمن فئة الأداء العالي، حيث تجمع بين محرك قوي يمنحها الأفضلية في التسارع والانطلاق، مع أرقام مذهلة، وتصميم عصري ينتمي إلى طرازات السوبر كارز.

أبعاد استون مارتن فانتاج 

يبلغ طول استون مارتن فانتاج  4,493 مم، مع عرض يصل إلى 1,950 مم وارتفاع 1,274 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,705 مم، ويبلغ وزن السيارة 1,745 كجم، وتستند إلى عجلات ألمنيوم قياس 21 بوصة.

أستون مارتن فانتاج 

محرك استون مارتن فانتاج 

تعتمد فانتاج على محرك احتراق داخلي من 8 أسطوانات بسعة 4.0 لتر مع شاحن توربيني مزدوج، وتبلغ القوة الإجمالية 665 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 800 نيوتن متر، ويتم نقل هذه القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

تسارع وأداء استون مارتن فانتاج

تشير البيانات الفنية إلى قدرة السيارة على التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.5 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 325 كم/س، ما يضعها ضمن نطاق السيارات الرياضية ذات الأداء المرتفع، كما تدعم سعة خزان الوقود التي تبلغ 73 لترًا.

أستون مارتن فانتاج 

تجهيزات استون مارتن فانتاج

تحتوي استون مارتن فانتاج على مقعدين رياضيين مكسوين بالجلد ومزودين بخاصية التدفئة، كما يأتي المقود بتصميم متعدد الوظائف، وتوفر السيارة شاشة معلومات وترفيه قياس 10.25 بوصة تدعم الاتصال عبر البلوتوث وآبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بنفس القياس، ونظام صوتي عبر 11 سماعة، مع وجود شاحن لاسلكي للهاتف.

أستون مارتن فانتاج 

زودت فانتاج بمجموعة من أنظمة السلامة التي تشمل 6 وسائد هوائية موزعة في الأمام والجوانب والستائرية، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، كما تضم تقنيات مساعدة السائق مثل نظام الثبات الإلكتروني، والتحكم في قوى الجر، ومثبت سرعة متكيف.

أستون مارتن فانتاج 

وتدعم السيارة استون مارتن فانتاج أنظمة التحذير من التصادم الأمامي، والكبح الطارئ الذاتي، إضافة إلى تقنيات قراءة المسار التي تشمل التحذير من الخروج عن المسار ومساعد البقاء داخله، إلى جانب نظام التنبيه لحركة المرور الخلفية، ما يعزز من مستويات الأمان أثناء القيادة.

أستون مارتن فانتاج أستون مارتن فانتاج سيارة أستون مارتن فانتاج مواصفات أستون مارتن فانتاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس وإلغاء امتحانات شهر مارس اليوم بسبب الأمطار

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة يوم خميس.. موعد العمل بـ التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. عودة التوقيت الصيفي 2026 في هذا الموعد

نهاية العالم

الانهيار العظيم .. هل اقترب موعد نهاية الكون؟ العلماء يُفجّرون مفاجأة

حالة الطقس في مصر

انتظروا أمطارا بعد ساعات .. غطاء سحابي يغطي سماء بعض المحافظات

عمرو اديب

عمرو أديب: خبر سعيد خلال ساعات لدعم المواطنين وأصحاب المعاشات

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

أحمد موسى

أحمد موسى يزف بشرى سارة للشعب المصري حول موعد إعلان الحد الأدنى للأجور

ترشيحاتنا

مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم

المحلات المستثناة من الغلق 9 مساء

حفل الفرقة الروسية بدار الأوبرا

بدعم من السفارة الروسية .. الأوبرا تستضيف فرقتي جوقة توريتسكي والسوبرانو

فرص العمل

العمل: توفير 375 فرصة عمل في السويس

بالصور

كاجوال لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ثورة عارمة ضد ترامب بكل أمريكا .. المظاهرات ضده شارك بها 8 ملايين شخص | صور

مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب
مظاهرات أمريكا ضد ترامب

مظاهرات في أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب والعدوان على إيران

مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب
مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب
مظاهرات حاشدة بأمريكا ضد الحرب

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل سهلة وسريعة.. بطبقات لذيذة من المكرونة واللحم وصوص كريمي غني

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل باللحم المفروم وصوص البشاميل الكريمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أتمنى أن تنجح التجربة

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

المزيد