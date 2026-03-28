إنفينيتي تقدم QX65 موديل 2027 الرياضية .. وهذا سعرها عالميًا | صور

أزاحت إنفينيتي الستار عن طرازها الجديد QX65 2027، الذي ينضم إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات بتصميم فاخر ضمن الفئة الرياضية، ومن المقرر أن يتم تصنيع السيارة داخل منشأة الشركة في ولاية تينيسي الأمريكية، على أن تبدأ بالوصول إلى الأسواق العالمية خلال صيف العام المقبل.

أبعاد وتصميم انفينيتي QX65 2027

يبلغ طول السيارة 5,042 مم، فيما يصل عرضها إلى 2,184 مم، وارتفاعها 1,770 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,901 مم، وتقدم السيارة سعة تخزين خلفية 1,014 لتر، يمكن زيادتها إلى 1,917 لتر عند طي المقاعد، كما تأتي مزودة بعجلات بقياسات 20 أو 21 بوصة، إلى جانب سقف بانورامي ومرايا جانبية كهربائية بإشارات مدمجة، مع نظام إضاءة يعتمد بالكامل على تقنية LED.

محرك إنفينيتي QX65

تعتمد إنفينيتي QX65 على محرك رباعي الأسطوانات تيربو بسعة 2.0 لتر، يولد قوة تصل إلى 268 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 387 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات، فيما يتوفر نظام الدفع الرباعي بشكل قياسي.

مواصفات انفينيتي QX65 2027

تضم انفينيتي QX65 2027 شاشة عدادات رقمية إلى جانب شاشة ترفيه بقياس 12.3 بوصة، كما تدعم السيارة شاحنًا لاسلكيًا بقوة 15 واط، ومقاعد أمامية كهربائية مزودة بخاصية التدفئة، مع توفر خصائص التبريد والتدليك في بعض الفئات.

وتأتي السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، ومن أبرز التجهيزات نظام صوتي متطور من Klipsch مع سماعات مدمجة في مساند الرأس، بالإضافة إلى باقة من تقنيات الحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية، ورصد النقاط العمياء، كاميرات ومستشعرات حركة، وأنظمة المكابح المتطورة.

سعر انفينيتي QX65 2027 عالميًا

ستقدم إنفينيتي QX65 2027 في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 53,990 دولار أمريكي.