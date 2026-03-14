رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لسيارة انفينيتي QX60.. صور

صبري طلبه

تعزز علامة انفينيتي من تواجدها عالميًا عبر باقة كبيرة من الطرازات المتنوعة، ومنها النسخة QX60، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، مع مجموعة متنوعة من التجهيزات.

تصميم وأبعاد انفينيتي QX60

تأتي سيارة انفينيتي QX60 بواجهة أمامية تتصدرها شبكة كبيرة الحجم، إلى جانب مصابيح أمامية تعمل بتقنية LED، كما تعتمد السيارة على عجلات مصنوعة من الألومنيوم بقياس 20 بوصة، إضافة إلى فتحة سقف بانورامية.

وتظهر لمسات الكروم على مقابض الأبواب، بينما تأتي بأبعاد خارجية بلغت 5033 مم للطول الكلي، وعرض يبلغ 1981 مم، وبالارتفاع 1770 مم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2900 مم.

محرك وأداء انفينيتي QX60

تعتمد السيارة على محرك بنزين سداسي الأسطوانات بسعة 3.5 لتر، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 279 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكوّن من 9 سرعات، يعمل على نقل القوة إلى نظام الدفع الكليAWD ، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 11 كيلومتراً لكل لتر.

تجهيزات انفينيتي QX60

تضم السيارة مجموعة واسعة من تقنيات السلامة ومساعدة السائق، وتشمل هذه الأنظمة مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إضافة إلى الفرامل المانعة للانغلاق.

كما تتوفر كاميرا رؤية محيطية بزاوية 360 درجة، وتضم منظومة الأمان أيضاً نظام التحذير من مغادرة المسار مع إمكانية التدخل للمساعدة في البقاء ضمن المسار، إلى جانب مثبت سرعة متكيف يعمل على الحفاظ على مسافة آمنة مع المركبات الأمامية. 

وتشمل التجهيزات كذلك نظام التحذير من التصادم الأمامي، ومراقبة النقاط العمياء، والتنبيه لحركة المرور الخلفية، إلى جانب حساسات أمامية وخلفية، وفرامل طوارئ ذاتية، ونظام الكشف عن الأجسام المتحركة، كما تحتوي المقصورة على ثماني وسائد هوائية.

زودت السيارة بشاشة نظام ترفيهي بقياس 12.3 بوصة تدعم الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث، إضافة إلى دعم أنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي بشكل لاسلكي، كما تأتي لوحة العدادات بشاشة رقمية بنفس المقاس تقريباً لعرض بيانات القيادة.

كما زودت بنظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بقياس 10.8 بوصة، والذي يتيح للسائق متابعة البيانات الأساسية، وتشمل منظومة الصوت خيارين، إما نظام صوتي قياسي مكوّن من 9 سماعات، أو نظام متطور من BOSE يضم 17 سماعة، وتدعم المقصورة كذلك نظام تكييف أوتوماتيكي بثلاث مناطق مستقلة، مع شاحن لاسلكي للهواتف الذكية وستة منافذ USB.

انفينيتي QX60 انفينيتي QX60 مواصفات انفينيتي QX60 سيارة انفينيتي QX60 السيارة انفينيتي QX60 تجهيزات انفينيتي QX60

