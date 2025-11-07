قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
سر غضب توروب خلال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة وحالات الطوارئ وفقا للقانون
الخارجية تعلن انتهاء أزمة المعتمر بالحرم المكي.. والمواطن: شكرا على سرعة الاستجابة
بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب الآن
بقوة 1000 حصان .. الكشف عن إنفينيتي QX80 R-Spec الجديدة

صبري طلبه

استحوذت إنفينيتي QX80 R-Spec على اهتمام كبير داخل معرض سيما 2025 في مدينة لاس فجغاس الأمريكية، بعد أن قدمت الشركة اليابانية الطراز الاختباري الجديد الذي يجمع بين فخامة سيارات الدفع الرباعي وأداء السيارات الرياضية.

محرك مستعار من نيسان GT-R بقوة تصل إلى 1000 حصان

تستمد QX80 R-Spec طاقتها من المحرك الأسطوري VR38DETT المستخدم في نيسان  GT-R R35، والذي أعيدت هندسته بالكامل ليتناسب مع هوية السيارة الجديدة.

المحرك سداسي الأسطوانات توين توربو بسعة 3.8 لتر، تم تعديله بإشراف فريق متخصص لرفع قوته إلى نحو 1000 حصان، وهي قفزة هائلة مقارنة بالمحركات القياسية في هذا القطاع. 

تحسينات ميكانيكية لتعزيز القوة والاستجابة

شهدت السيارة سلسلة من الترقيات الميكانيكية المتقدمة، شملت شواحن توربينية من نوع Garrett G-Series لزيادة ضغط الهواء وتحسين استجابة المحرك، إلى جانب أنظمة تبريد داخلية وخارجية محدثة تضمن ثبات الأداء في ظروف الحرارة المرتفعة.

كما جرى استخدام مكابس وأذرع وعمود مرفقي معزز لتحمل القوة الإضافية الناتجة عن الشواحن الجديدة، وتمت برمجة وحدة التحكم الإلكترونية ECU خصيصًا لضبط أداء التوربو واستجابة دواسة الوقود.

بينما زُودت السيارة بعادم رياضي من التيتانيوم يمنحها نغمة صوتية فريدة مستوحاة من سيارات السباقات، ومن الناحية الشكلية، حصلت QX80 R- Spec على هيكل عريض بفضل طقم Wide Body Kit  الذي يعزز حضورها القوي على الطريق. 

كما جرى تزويدها بعجلات معدنية باللون البرونزي الداكن قياس 24 بوصة ملفوفة بإطارات يوكوهاما عالية الأداء في السرعات العالية، و مكابح كربون سيراميكية من GT-R، ولتحقيق أفضل توازن بين القوة والثبات، تم تخفيض نظام التعليق لخفض مركز الثقل.

تقنيات متقدمة وهندسة خفيفة الوزن

اعتمدت إنفينيتي في تطوير هذا النموذج على خبراتها في سيارات الأداء العالي، فزودت QX80 R-Spec بنظام تعليق متكيف متعدد الأوضاع مستوحى من GT-R، إضافة إلى هيكل مقوى من ألياف الكربون لخفض الوزن دون التأثير على الصلابة. 

كما تم دمج نظام تبريد مزدوج المسار للهواء والعادم لتحسين الكفاءة الحرارية، إلى جانب نظام دفع رباعي إلكتروني متطور يوزع القوة بذكاء بين العجلات لضمان أقصى تماسك ممكن.

إنفينيتي نيسان GT R QX80 R Spec انفينيتي QX80 R Spec سيارة QX80 R Spec

