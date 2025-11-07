بقوة 1000 حصان .. الكشف عن إنفينيتي QX80 R-Spec الجديدة

استحوذت إنفينيتي QX80 R-Spec على اهتمام كبير داخل معرض سيما 2025 في مدينة لاس فجغاس الأمريكية، بعد أن قدمت الشركة اليابانية الطراز الاختباري الجديد الذي يجمع بين فخامة سيارات الدفع الرباعي وأداء السيارات الرياضية.

محرك مستعار من نيسان GT-R بقوة تصل إلى 1000 حصان

تستمد QX80 R-Spec طاقتها من المحرك الأسطوري VR38DETT المستخدم في نيسان GT-R R35، والذي أعيدت هندسته بالكامل ليتناسب مع هوية السيارة الجديدة.

إنفينيتي QX80 R-Spec

المحرك سداسي الأسطوانات توين توربو بسعة 3.8 لتر، تم تعديله بإشراف فريق متخصص لرفع قوته إلى نحو 1000 حصان، وهي قفزة هائلة مقارنة بالمحركات القياسية في هذا القطاع.

تحسينات ميكانيكية لتعزيز القوة والاستجابة

شهدت السيارة سلسلة من الترقيات الميكانيكية المتقدمة، شملت شواحن توربينية من نوع Garrett G-Series لزيادة ضغط الهواء وتحسين استجابة المحرك، إلى جانب أنظمة تبريد داخلية وخارجية محدثة تضمن ثبات الأداء في ظروف الحرارة المرتفعة.

إنفينيتي QX80 R-Spec

كما جرى استخدام مكابس وأذرع وعمود مرفقي معزز لتحمل القوة الإضافية الناتجة عن الشواحن الجديدة، وتمت برمجة وحدة التحكم الإلكترونية ECU خصيصًا لضبط أداء التوربو واستجابة دواسة الوقود.

بينما زُودت السيارة بعادم رياضي من التيتانيوم يمنحها نغمة صوتية فريدة مستوحاة من سيارات السباقات، ومن الناحية الشكلية، حصلت QX80 R- Spec على هيكل عريض بفضل طقم Wide Body Kit الذي يعزز حضورها القوي على الطريق.

إنفينيتي QX80 R-Spec

كما جرى تزويدها بعجلات معدنية باللون البرونزي الداكن قياس 24 بوصة ملفوفة بإطارات يوكوهاما عالية الأداء في السرعات العالية، و مكابح كربون سيراميكية من GT-R، ولتحقيق أفضل توازن بين القوة والثبات، تم تخفيض نظام التعليق لخفض مركز الثقل.

تقنيات متقدمة وهندسة خفيفة الوزن

اعتمدت إنفينيتي في تطوير هذا النموذج على خبراتها في سيارات الأداء العالي، فزودت QX80 R-Spec بنظام تعليق متكيف متعدد الأوضاع مستوحى من GT-R، إضافة إلى هيكل مقوى من ألياف الكربون لخفض الوزن دون التأثير على الصلابة.

إنفينيتي QX80 R-Spec

كما تم دمج نظام تبريد مزدوج المسار للهواء والعادم لتحسين الكفاءة الحرارية، إلى جانب نظام دفع رباعي إلكتروني متطور يوزع القوة بذكاء بين العجلات لضمان أقصى تماسك ممكن.