ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان التابع لحكومته الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، الذين لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرتهم قرب العاصمة التركية أنقرة أثناء عودتهم من زيارة رسمية.

من جهته، أفاد موقع الصناعات الدفاعية التركية بأن الطائرة الليبية أطلقت نداء استغاثة عقب إقلاعها من مطار أنقرة بسبب عطل كهربائي، قبل أن تقرر الهبوط الاضطراري.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار أثناء محاولة الهبوط.

وأكد وسائل الإعلام أن السلطات التركية أبلغت الجانب الليبي بمصرع جميع ركاب الطائرة، مشيرة إلى العثور على الجثث وحطام الطائرة في منطقة هيمانا قرب أنقرة.

كما أعلن وزير الداخلية التركي العثور على حطام الطائرة في الموقع ذاته، ووصول قوات الأمن لتأمين مكان الحادث.

وأفادت وسائل الإعلام بعودة حركة الطيران في أنقرة إلى طبيعتها بعد توقف مؤقت أعقب الحادث.