أبو العينين يهنئ حسام موافي لحصوله على جائزة الدولة التقديرية في عيد العلم
ليبيا .. العثور على جثث رئيس أركان حكومة الدبيبة ومرافقيه قرب أنقرة
ننشر تفاصيل 6 دعاوى تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم
هند صبري تنعى محمد عبد الحميد : كنت أحس على كرسيه إني في يد أمينة.. ورسم أغلب أدواري
تونس تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول بأمم أفريقيا
مفاجأة.. حيثيات النقض في قضية إدانة غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي
غضب أوسيمين بعد استبداله في فوز نيجيريا على تنزانيا بأمم أفريقيا 2025
7 قرارات جديدة لمجلس إدارة الأهلي
الموت موقف صعب.. رد دار الإفتاء على واقعة تصوير أحمد الفيشاوي
وزير العدل التركي: فتح تحقيق في سقوط طائرة الحداد ومرافقيه بأنقرة
وزير الداخلية التركي: السلطات وصلت إلى حطام طائرة رئيس الأركان الليبي في هيمانا قرب أنقرة
ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة
أخبار العالم

ليبيا .. الدبيبة ينعى رئيس أركان حكومته ومرافقيه ضحية تحطم طائرتهم قرب أنقرة

القسم الخارجي

نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الأركان التابع لحكومته الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه، الذين لقوا مصرعهم إثر تحطم طائرتهم قرب العاصمة التركية أنقرة أثناء عودتهم من زيارة رسمية.

من جهته، أفاد موقع الصناعات الدفاعية التركية بأن الطائرة الليبية أطلقت نداء استغاثة عقب إقلاعها من مطار أنقرة بسبب عطل كهربائي، قبل أن تقرر الهبوط الاضطراري.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار أثناء محاولة الهبوط.

وأكد وسائل الإعلام أن السلطات التركية أبلغت الجانب الليبي بمصرع جميع ركاب الطائرة، مشيرة إلى العثور على الجثث وحطام الطائرة في منطقة هيمانا قرب أنقرة.

كما أعلن وزير الداخلية التركي العثور على حطام الطائرة في الموقع ذاته، ووصول قوات الأمن لتأمين مكان الحادث.

وأفادت وسائل الإعلام بعودة حركة الطيران في أنقرة إلى طبيعتها بعد توقف مؤقت أعقب الحادث.

