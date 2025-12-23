البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد مهمة القوات العسكرية التركية في ليبيا لمدة 24 شهرًا إضافية، اعتبارًا من 2 يناير 2026، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وجاءت الموافقة بعد تصويت أعضاء البرلمان على طلب التمديد، الذي كان قد تقدمت به رئاسة الجمهورية التركية في 19 ديسمبر الماضي من خلال مذكرة رسمية.

مصالح تركية في ليبيا

وأوضحت المذكرة أن التمديد يهدف إلى حماية المصالح الوطنية التركية وفقًا للقانون الدولي، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات الأمنية التي تشكلها المجموعات المسلحة غير القانونية في ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا بدأت نشر قواتها في ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور التركي في 2 يناير 2020، ومنذ ذلك الحين تقوم الرئاسة التركية بتمديد المهمة كل عامين، بعد الحصول على موافقة البرلمان.