ابنة ترامب تزور معبد حتشبسوت بـ الأقصر.. صور

استقبلت محافظة الأقصر، أمس الجمعة، تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوجها، في زيارة غير رسمية للاستمتاع بالمعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

تيفاني ترامب تزور معبد حتشبسوت

وزارت تيفاني بصحبة زوجها معبد حتشبسوت في الأقصر في إطار جولتها غير الرسمية لزيارة مصر.

ورفعت الأقصر درجة الاستعداد القصوى فى مسار الزيارة، فيما رفعت السلطات المعنية بمدينة الأقصر، استعدادتها لاستقبال ابنة ترامب، وسط تزيين الشوارع والميادين العامة.

وقال مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للآثار، إن تيفاني دونالد ترامب ، ابنة الرئيس الأمريكي زارت في الأيام الماضية منطقة الأهرامات وأبوالهول بصحبة أسرتها.

أوضح المصدر في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الزيارة تضمنت جولة في منطقة الأهرامات، أنهتها بغداء في مطعم خوفو، مؤكدا أن الأهرامات مصدر إلهام لقادة ومشاهير العالم.