ترامب يخطط لعقد اجتماع للقادة في مجلس السلام بغزة في 19 فبراير
مقابلتش صالح جمعة .. إعلامي يوجه رسالة قوية لـ إمام عاشور
دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأبيض | شاهد
نجحت خارج مصر.. عبد الستار صبري: عدم انضمامي للأهلي والزمالك «ميزة»
قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير
اليوم .. محاكمة 10 متهمين في قضية الخلية الإعلامية
إصدار محدود.. تويوتا GR يارس RR بتحديثات رياضية | صور
ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي
مقتـ.ل31 مسلما بمسجد.. داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم إرهابي في باكستان
زيزو يبدأ برنامج التأهيل بعد الإصابة اليوم في الأهلي
سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 7-2-2026
زخم استثماري قوي.. الفضة تحطم أرقامًا قياسية وتصبح ثاني أكبر أصل في العالم
أصل الحكاية

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

عبد الفتاح تركي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير .. يشهد معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع اقتراب منتصف الشهر، حيث يحرص المستفيدون على متابعة قيمة المعاش وموعد الصرف وأماكنه، إضافةً إلى التعرف على رابط الاستعلام بالرقم القومي، وشروط الاستحقاق، والأوراق المطلوبة في حال الرغبة بتقديم شكوى، وذلك من خلال القنوات الرسمية التي تتيحها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتيسير وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه.

وتأتي عمليات البحث المكثفة حول تكافل وكرامة 2026 في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل على هذا المعاش بوصفه مصدرًا أساسيًا لتغطية الاحتياجات المعيشية، خاصة مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، ما يجعل انتظام الصرف ووضوح البيانات المتعلقة بالمعاش أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للمستفيدين في مختلف المحافظات.

شرط هام لـ حصول الأسر على دعم تكافل وكرامة ..تعرف عليه

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر فبراير 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاشات تكافل وكرامة يتم بصفة منتظمة في منتصف كل شهر ميلادي، وذلك من خلال المنافذ المعتمدة لصرف الدعم النقدي، سواء عبر مكاتب البريد المصري أو ماكينات الصراف الآلي، في إطار خطة تهدف إلى ضمان انتظام الصرف وتخفيف الضغط على أماكن الاستلام.

ويبدأ موعد صرف تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026 ابتداءً من يوم 15 فبراير، ويستمر الصرف دون تحديد حد أقصى لمدة الاستلام، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم في الوقت الذي يناسبهم، ويحد من التكدس والزحام، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

معاش تكافل وكرامة

أماكن صرف تكافل وكرامة 2026

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على إتاحة صرف معاش تكافل وكرامة من خلال عدة قنوات رسمية، بما يسهم في تسهيل وصول الدعم إلى المواطنين دون عناء أو مشقة، ويعزز من كفاءة منظومة الصرف على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمستفيدين صرف المعاش من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، أو عبر ماكينات الصراف الآلي ATM باستخدام البطاقات المخصصة، إضافة إلى المنافذ المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، مع استمرار التوسع في أماكن الصرف لتقريب الخدمة من المواطنين وتخفيف الأعباء عن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن معاش تكافل وكرامة 2026، بهدف تمكين المواطنين من معرفة حالة البطاقة وقيمة المعاش المستحق بسهولة، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة ضمن خطة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الاجتماعية.

وتساعد هذه الخدمة المستفيدين على متابعة موقفهم من الاستحقاق، سواء كان المعاش ساريا أو موقوفا، مع إيضاح أسباب الإيقاف في بعض الحالات، ما يعزز من الشفافية ويقلل من الشكاوى الناتجة عن عدم وضوح البيانات.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

تشمل خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، ثم اختيار خدمة الاستعلام عن تكافل وكرامة، وإدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، والضغط على أيقونة استعلام، لتظهر للمواطن حالة البطاقة وقيمة المعاش المستحق بشكل مباشر.

معاشات تكافل وكرامة

وتعد هذه الخدمة من أبرز الخدمات الرقمية التي وفرتها الوزارة لتقليل التزاحم داخل الوحدات الاجتماعية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة في القرى والمناطق البعيدة عن المراكز الإدارية.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة 2026، وذلك لضمان توجيه الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المستفيدين.

وتشمل الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون من الأسر الأولى بالرعاية أو محدودي الدخل، وألا يكون لديه دخل ثابت أو معاش تأميني يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، وألا يستفيد من برامج دعم نقدي أخرى مشابهة، مع الالتزام بالضوابط الصحية والتعليمية التي تحددها الوزارة للأسر المستفيدة.

الأوراق المطلوبة لتقديم شكوى تكافل وكرامة 2026

في حال وجود مشكلة تتعلق بوقف المعاش أو عدم الاستحقاق، يتعين على المستفيد تجهيز عدد من المستندات قبل تقديم الشكوى، لضمان سرعة فحصها ودراستها من الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي.

معاش تكافل وكرامة

وتشمل الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمستفيد، وقسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات الحالة الاجتماعية، ومستند يوضح محل الإقامة مثل إيصال مرافق أو بطاقة تموين، إضافة إلى شهادة طبية رسمية في حالة وجود إعاقة، وشهادات ميلاد الأبناء في حال إضافتهم إلى الأسرة المستفيدة.

ويعكس تنظيم صرف معاش تكافل وكرامة، وإتاحة الاستعلام الإلكتروني، وتوضيح الشروط والأوراق المطلوبة، حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم النقدي إلى مستحقيه بآليات واضحة ومنظمة.

