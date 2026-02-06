لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة، عن موعد انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، تزامنًا مع التغيرات الملحوظة في الأحوال الجوية، ورغبةً في التعرف على طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب اعتدال درجات الحرارة وزيادة ساعات النهار.

باقي 41 يومًا على انتهاء فصل الشتاء

بدأ العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، خاصة أن فصل الربيع لعام 2026- وفقا للحسابات الفلكية- يبدأ يوم الجمعة 20 مارس، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة؛ لتشهد البلاد خلاله تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية واعتدالًا في درجات الحرارة.

ويتبقى نحو 41 يومًا على انتهاء فصل الشتاء، الذي بدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر، ويُعد أبرد فصول السنة، حيث تستمر مدته 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، على أن ينتهي مع بداية فصل الربيع في 20 مارس.

استعدادات لاستقبال الربيع

يبدأ فصل الربيع فلكياً، يوم 21 مارس، ويحدث هذا التحول بما يعرف بظاهرة "الاعتدال الربيعي"، وهي اللحظة التي تتعامد فيها أشعة الشمس تماماً على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار تقريباً في جميع أنحاء العالم.

ومع اقتراب موعد العشرين من مارس؛ تبدأ الطبيعة في التهيؤ لموسم تفتح الأزهار، حيث تزداد ساعات النهار تدريجياً، مما ينعكس إيجاباً على الأنشطة الزراعية والحياة اليومية للمواطنين الذين ينتظرون أجواءً أكثر دفئاً واعتدالاً بعد شتاء كان طويلاً في بعض فتراته.

متى يتم تطبيق التوقيت الصيفي 2026 رسميًا؟

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، يستمر تطبيق التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر وتنتهي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي، وبذلك يظل التوقيت الشتوي الحالي ساريًا حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026.

وينص القانون على أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، على أن يعود العمل بالتوقيت الشتوي مجددًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أكتوبر وحتى الخميس الأخير من أبريل.

وبناءً على ذلك، ينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، إذ سيتم تقديم الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا، ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 1 مايو 2026.