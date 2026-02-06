قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جنش يحصل على لقب رجل مباراة الطلائع والاتحاد السكندري
الأم وابنها وقعوا من تامن دور | صدمة في العصافرة
الأولوية للصواريخ الباليستية.. تطورات خطيرة في إيران بشأن المواقع النووية
هل يتم تقديم الساعة قبل رمضان؟.. اعرف موعد التوقيت الصيفي رسميًا
أنا أسعد إنسان.. رئيس القومي للسينما يشيد بالفيلم الوثائقي عن المخرج داود عبد السيد في حفل تأبينه
الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء
لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا
أسعار الذهب مساء اليوم في الإمارات 6-2-2026
نيسان سنترا وتويوتا كورولا.. أي سيارة تختار وكم سعرهما؟
الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر.. 115 مليون شخص بشرق المتوسط في مهب الريح
الاتفاق يتجاوز ضمك بثنائية نظيفة في دوري روشن
انفجار في منطقة حشماتية شرق طهران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

انتهاء فصل الشتاء 2026
انتهاء فصل الشتاء 2026
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة، عن موعد انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، تزامنًا مع التغيرات الملحوظة في الأحوال الجوية، ورغبةً في التعرف على طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب اعتدال درجات الحرارة وزيادة ساعات النهار.

باقي 41 يومًا على انتهاء فصل الشتاء

بدأ العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي، خاصة أن فصل الربيع لعام 2026- وفقا للحسابات الفلكية- يبدأ يوم الجمعة 20 مارس، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة؛ لتشهد البلاد خلاله تحسنًا تدريجيًا في الأحوال الجوية واعتدالًا في درجات الحرارة.

ويتبقى نحو 41 يومًا على انتهاء فصل الشتاء، الذي بدأ رسميًا يوم الأحد 21 ديسمبر، ويُعد أبرد فصول السنة، حيث تستمر مدته 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، على أن ينتهي مع بداية فصل الربيع في 20 مارس.

استعدادات لاستقبال الربيع

يبدأ فصل الربيع فلكياً، يوم 21 مارس، ويحدث هذا التحول بما يعرف بظاهرة "الاعتدال الربيعي"، وهي اللحظة التي تتعامد فيها أشعة الشمس تماماً على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار تقريباً في جميع أنحاء العالم.

ومع اقتراب موعد العشرين من مارس؛ تبدأ الطبيعة في التهيؤ لموسم تفتح الأزهار، حيث تزداد ساعات النهار تدريجياً، مما ينعكس إيجاباً على الأنشطة الزراعية والحياة اليومية للمواطنين الذين ينتظرون أجواءً أكثر دفئاً واعتدالاً بعد شتاء كان طويلاً في بعض فتراته.

متى يتم تطبيق التوقيت الصيفي 2026 رسميًا؟

وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للعمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، يستمر تطبيق التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر وتنتهي بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من العام التالي، وبذلك يظل التوقيت الشتوي الحالي ساريًا حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026.

وينص القانون على أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، على أن يعود العمل بالتوقيت الشتوي مجددًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أكتوبر وحتى الخميس الأخير من أبريل.

وبناءً على ذلك، ينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026، إذ سيتم تقديم الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الواحدة صباحًا، ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا مع الساعات الأولى من يوم الجمعة 1 مايو 2026.

عشاق الصيف انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا فصل الشتاء فصل الربيع التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

سنة النبي قبل النوم

كيف كان الرسول يختتم يومه؟ سنة النبي قبل النوم | لا تتركها

أمين البحوث الإسلامية

أمين البحوث الإسلامية: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية

صلاة الضحى

ما وقت صلاة الضحى وما عدد ركعاتها؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي
طريقة عمل الأرز بالكركم والخضار المشوي

قلي ولا طبيخ .. طرق اختيار نوع البطاطس الصحيح

أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي
أنواع البطاطس وطريقة اختيارها وفقًا لطريقة الطهي

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد