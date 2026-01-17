تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

مع دخول عام 2026 تتصاعد تساؤلات المواطنين حول موعد تغيير الساعة رسميًا والعودة إلى التوقيت الصيفي 2026 وما إذا كان هذا التغيير سيحدث قبل حلول شهر رمضان أم بعده خاصة مع تزامن النقاش حول مواعيد الصيام.



هل يتم تطبيق التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

وفق الحسابات الفلكية المعلنة فإن أول أيام شهر رمضان 2026 فلكيًا يوافق الأربعاء 18 فبراير 2026 على أن يتم اعتماد الموعد النهائي بعد استطلاع هلال الشهر الكريم من قبل دار الإفتاء والجهات الشرعية في كل دولة عربية وهو ما يعني أن رمضان سيبدأ مبكرًا في منتصف فبراير بينما سيظل العمل بالتوقيت الشتوي قائمًا طوال فترة الصيام كاملة تقريبًا ولن يحدث أي تغيير في الساعة خلال الشهر الكريم.



متى ينتهي التوقيت الشتوي الحالي؟

كانت الحكومة قد بدأت رسميًا تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2025 منتصف ليل الخميس 30 أكتوبر 2025 حين جرى تأخير الساعة 60 دقيقة ليصبح التوقيت عند منتصف الليل هو 11 مساءً بدلًا من 12، وهو إجراء تم تطبيقه فعليًا بدءًا من يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 ضمن خطة سنوية لضبط مواعيد العمل والدراسة والأنشطة اليومية بما يتناسب مع ساعات سطوع الشمس خلال فصل الشتاء.



مدة العمل بالتوقيت الشتوي 2025–2026

بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للتوقيتين الصيفي والشتوي فإن التوقيت الشتوي يستمر لمدة ستة أشهر تبدأ من الجمعة الأخيرة من أكتوبر وتنتهي في الخميس الأخير من أبريل من العام التالي وهو ما يعني أن التوقيت الشتوي الحالي سيظل معمولًا به حتى يوم الخميس 30 أبريل 2026.

الموعد الرسمي للعودة إلى التوقيت الصيفي

ينص القانون على أن التوقيت الصيفي يبدأ من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى الخميس الأخير من أكتوبر، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة بينما يبدأ التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة من أكتوبر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل.

وبناءً عليه سينتهي التوقيت الشتوي عند منتصف ليل الخميس 30 أبريل 2026 حيث ستُقدَّم الساعة من 12 ليلًا إلى 1 صباحًا ليبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026.



تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي 2026

من المقرر أن يعمل بالتوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر كاملة ويشمل تقديم الساعة 60 دقيقة مرة واحدة فقط/ ويستهدف هذا النظام تعظيم الاستفادة من ضوء النهار وتقليل استهلاك الكهرباء وتنظيم مواعيد العمل والحياة اليومية بما يتناسب مع التغيرات الموسمية.

سيؤثر تطبيق التوقيت الصيفي على مواعيد العمل والمواصلات والجداول الدراسية والأنشطة اليومية في القطاعات الحكومية والخاصة كما يمنح المواطنين ساعات أطول من ضوء النهار ويساعد على تحسين الإنتاجية وتنظيم الوقت.

نصائح قبل تغيير الساعة

- ضبط الساعات في الهواتف والأجهزة المنزلية قبل الموعد الرسمي.

- التأكد من تحديث تطبيقات البنوك والمواصلات والخدمات الرقمية.

- مراجعة مواعيد العمل والدراسة لتفادي أي ارتباك.

- الاستفادة من ساعات النهار الطويلة للأنشطة الخارجية.