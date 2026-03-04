ضهري وسندي| مصطفى غريب يُوجّه رسالة مُؤثرة لهشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف في «هيا كيميا»

وجه الفنان مصطفى غريب، رسالة للفنان هشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف فى الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل «هى كيميا».

ونشر الفنان مصطفى غريب، صورًا من كواليس الحلقة، وكتب لهشام ماجد عبر فيسبوك: “أخويا وصاحبى نجم مصر الأول.. دايمًا فى ضهرى ودايمًا ساندنى ودايمًا داعمنى.. منحرمش منك أبدًا ودايمًا بتعلم منك.. شكرًا من هنا لبكرة يا أستاذ هشام، وآسف إننا مطلعينك هولندى مش ألماني”.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل «هي كيميا» تصاعدًا دراميًا غير متوقع، بعدما تعرّض «سلطان»، الذي يجسده مصطفى غريب، و«حجاج»، الذي يقدمه دياب، لعملية خطف غامضة انتهت بنقلهما إلى هولندا، في مفاجأة قلبت موازين الأحداث رأسًا على عقب.

وكشفت تطورات الحلقة أن عملية الخطف جاءت بأمر من الشخصية التي يظهر بها هشام ماجد، الذي حلّ ضيف شرف على العمل في ظهوره الأخير، ليكون وراء أحد أخطر التحولات في مسار القصة، ويضع الشخصيتين الرئيسيتين في مواجهة مصير غامض خارج البلاد، قبل أن يعودا إلى عمل والدهما الراحل في تجارة الممنوعات.

ويُعد ظهور هشام ماجد إضافة مميزة لأحداث الحلقة الأخيرة، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها، وقدرته على تقديم أدوار متنوعة تجمع بين الكوميديا والدراما، وهو ما انعكس على حضوره المؤثر في المشاهد الحاسمة، رغم كونه ضيف شرف.