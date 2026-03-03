قبل عرض الحلقة الأخيرة.. مصطفى غريب لجمهوره: شكرا لكل فرد وقف جنبي

وجه الفنان مصطفى غريب، رسالة شكر لجمهوره ، قبل عرض الحلقة الاخيرة اليوم من مسلسل هي كيميا ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مصطفى غريب: " الساعة 9 انهاردة هتنزل اخر حلقة لمسلسل "هى كيميا".

وأضاف غريب: أنا من الناس اللى مبتعرفش تعبر أوى بس أنا مبسوط أن المسلسل طلع للناس وعجبهم وفرحهم شوية وسط الضغوطات اللى إحنا فيها دى" .

وتابع غريب: "الحمد لله والشكر لله دائما وابدا على كل حاجة شكرا لكل فرد وقف جنبى وآمن بيا وصدق فيا يا رب ما أكون خذلتكوا".

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل «هي كيميا» تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما تعرضت شخصية الفنانة مريم الجندي لسرقة ذهبها، في واقعة قلبت مجرى الأحداث وأدخلت أبطال العمل في سلسلة من المواقف الكوميدية المشوقة.

وخلال الحلقة، تنجح «نبيلة» التي تجسد شخصيتها الفنانة فرح يوسف في التوصل إلى الذهب وذلك في إطار يجمع بين الكوميديا وخفة الظل، وسط تفاعل لافت بين الشخصيات.

المسلسل يواصل تقديم جرعة كوميدية ممزوجة بالغموض، حيث تتشابك العلاقات وتتصاعد المفارقات بشكل طريف، خاصة مع محاولات الأبطال كشف ملابسات السرقة.

ويشارك في بطولة «هي كيميا» إلى جانب دياب ومصطفى غريب كل من مريم الجندي، فرح يوسف، وميشيل ميلاد. العمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح.