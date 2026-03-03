قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 4 مارس 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
تقارير إيرانية: اختيار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا لإيران خلفا لوالده الراحل
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
رحلة عمرة ومبالغ مالية.. مساعدات جديدة في بركة رمضان

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الحادية عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

 لفتة إنسانية

وشهدت الحلقة الحادية عشرة عرض عدد من الحالات الإنسانية المؤثرة، حيث تم إهداء الأستاذ حسين وزوجته مدام سعاد جهازًا كاملًا لابنتهما، إلى جانب رحلة عمرة، في لفتة إنسانية لاقت إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل.

كما تضمنت الحلقة دعم عدد من جيران الأستاذ حسين، حيث حصلت الست نبيهة على 100 ألف جنيه، فيما تم منح الأستاذ وائل مجموعة أجهزة منزلية شملت تلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه لمصاريف ابنته في المرحلة الثانوية.

وفي السياق ذاته، حصلت الأستاذة إيمان على تلاجة وبوتاجاز وغسالة وتليفزيون، إلى جانب 50 ألف جنيه دعمًا لها، بينما تم إهداء الأستاذة بشرى رحلة عمرة، كما حصلت الست نادية على 50 ألف جنيه.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية في الموسم الرمضاني.

