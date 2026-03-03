رحلة عمرة ومبالغ مالية.. مساعدات جديدة في بركة رمضان

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض الحلقة الحادية عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

لفتة إنسانية

وشهدت الحلقة الحادية عشرة عرض عدد من الحالات الإنسانية المؤثرة، حيث تم إهداء الأستاذ حسين وزوجته مدام سعاد جهازًا كاملًا لابنتهما، إلى جانب رحلة عمرة، في لفتة إنسانية لاقت إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل.

كما تضمنت الحلقة دعم عدد من جيران الأستاذ حسين، حيث حصلت الست نبيهة على 100 ألف جنيه، فيما تم منح الأستاذ وائل مجموعة أجهزة منزلية شملت تلاجة وغسالة وبوتاجاز وشاشة، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه لمصاريف ابنته في المرحلة الثانوية.

وفي السياق ذاته، حصلت الأستاذة إيمان على تلاجة وبوتاجاز وغسالة وتليفزيون، إلى جانب 50 ألف جنيه دعمًا لها، بينما تم إهداء الأستاذة بشرى رحلة عمرة، كما حصلت الست نادية على 50 ألف جنيه.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمحتوى البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع، ويبرز الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية في الموسم الرمضاني.