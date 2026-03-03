كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار

أسدلت المحكمة الرياضية الدولية الستار على واحدة من أكثر القضايا سخونة في الكرة المصرية خلال الأشهر الماضية، بعدما أصدرت حكمها النهائي بأحقية النادي الأهلي في التتويج بلقب الدوري الممتاز عن الموسم الماضي، رافضة الطعن المقدم من نادي بيراميدز، ليصبح اللقب محسومًا قانونيًا دون أي مجال لإعادة النظر.

حكم نهائي ينهي النزاع

جاء قرار المحكمة الرياضية الدولية ليضع نقطة النهاية في نزاع قانوني بدأ عقب إعلان رابطة الأندية تتويج الأهلي بطلاً للمسابقة، قبل أن يتقدم بيراميدز بطعن رسمي مطالبًا بإعادة النظر في أحقية اللقب.

الحكم الصادر، والذي جاء في 29 صفحة، أكد سلامة الإجراءات المتبعة وصحة قرار رابطة الأندية من الناحية القانونية، مشددًا على عدم وجود أي مبررات تستوجب تغيير بطل المسابقة. كما ألزمت المحكمة النادي الطاعن بتحمل المصاريف والأتعاب، في إشارة واضحة إلى حسم الملف بشكل قاطع.

وجاء صدور الحكم في توقيت شهد حالة ترقب واسعة داخل الوسط الرياضي، خاصة مع توقعات بتأجيل القرار، إلا أن المحكمة حسمت الجدل وأغلقت الباب أمام أي تصعيد جديد.

بيان رسمي من الأهلي

وأعلن النادي الأهلي تسلمه رسميًا الحكم مساء اليوم، مؤكدًا رفض الطعن المقدم من نادي بيراميدز. وأوضح البيان أن المستشار القانوني لقطاع كرة القدم بالنادي تسلم حيثيات الحكم كاملة، والتي تضمنت تأكيد أحقية القلعة الحمراء في اللقب.

ويمثل القرار انتصارًا إداريًا وقانونيًا جديدًا للأهلي، الذي تمسك منذ البداية بصحة موقفه، مؤكدًا ثقته في سلامة الإجراءات واللوائح المنظمة للمسابقة.

بيراميدز يغلق الملف

من جانبه، كشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن الإدارة اتفقت على عدم تصعيد الموقف أو اللجوء لأي درجات تقاضٍ أخرى، بما في ذلك الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

وأكد المصدر أن النادي اتخذ كل السبل القانونية المتاحة حتى اللحظة الأخيرة، قبل أن يقرر طي الصفحة والتركيز على التحديات المقبلة.

وأشار إلى أن بيراميدز سيواصل العمل على المنافسة محليًا وقاريًا، خاصة بعد النجاحات التي حققها في البطولات القارية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا كاملًا داخل الملعب بعيدًا عن أروقة المحاكم.

تضارب في التصريحات

وفي المقابل، أثار خبير اللوائح محمد بيومي حالة من الجدل، بعدما نفى صدور أي قرار رسمي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكم كان من المتوقع صدوره في الخامس من مارس الجاري، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن توقيت الإعلان الرسمي.

لكن في ظل البيان الصادر عن الأهلي وتأكيد تسلم الحكم، تبدو الصورة واضحة بأن الملف القانوني أُغلق بالفعل، ليبدأ الجميع صفحة جديدة عنوانها المنافسة داخل المستطيل الأخضر.

بهذا القرار، ينتهي أحد أكثر النزاعات إثارة في الكرة المصرية، ويبقى اللقب في خزائن الأهلي بحكم نهائي وملزم، بينما يستعد بيراميدز لجولة جديدة من التحديات، في سباق لا يعترف إلا بلغة الانتصارات داخل الملعب.