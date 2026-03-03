قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار المالية .. موعد صرف مرتبات مارس 2026 رسميًا
في ظل الهجمات الإيرانية .. ولي عهد البحرين يتفقد الأسواق لمتابعة استقرار الإمدادات
الإمام الأكبر يجري اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين تأكيدًا لتضامن الأزهر مع المملكة
كاس تحسم الجدل : الأهلي بطلًا للدوري بحكم نهائي .. وبيراميدز يتحدى القرار
زينة توكل : إعفاء مستفيدي الخدمات المتكاملة من إعادة الكشف الطبي يخفف العبء عنهم
وكالة فارس: احتمال تأجيل اختيار المرشد الإيراني إلى الأسبوع المقبل
البترول : حملة على محطات وقود بالمنيا واكتشاف تلاعب بعيارات مسدسات التموين
سحل وقسم شرطة ومحضر | ضحية 5 قطط يكشف حكاية فيديو صادم وسرقة علني
بعد إصابته الأخيرة .. هل يغيب كريستيانو رونالدو عن كأس العالم 2026؟
ترامب : بإمكاننا استخدام القواعد الإسبانية ضد إيران دون إذن مدريد
وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري
رياضة

تعادل سلبي بين بورنموث وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

محمد سمير

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة بورنموث وبرينتفورد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “فيتاليتي ستاديوم” ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة اتسمت بالحذر والانضباط التكتيكي أكثر من اللمحات الهجومية.

جاءت انطلاقة المباراة هادئة نسبيًا، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب مع محاولات متبادلة لفرض السيطرة دون اندفاع هجومي واضح. اعتمد بورنموث على الانتشار العرضي ومحاولة بناء الهجمة من الخلف، بينما تمسك برينتفورد بتنظيمه الدفاعي واللعب على التحولات السريعة.

ورغم بعض المحاولات الخجولة من الجانبين، فإن اللمسة الأخيرة غابت عن المشهد، ولم تشهد الدقائق الأولى فرصًا حقيقية تهدد المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل صلابة دفاعية واضحة ورغبة مشتركة في تجنب استقبال هدف مبكر.

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض رفع الإيقاع، وكاد ماركوس تافيرنييه أن يصنع الفارق في أكثر من مناسبة، أبرزها محاولة في الدقيقة 48، إلا أن دفاع برينتفورد ظل متماسكًا.

وأجرى الفريقان عدة تغييرات بحثًا عن تنشيط الجانب الهجومي، فدفع بورنموث بكل من إينيس أونال وأمين عدلي وإلي كروبي، فيما رد برينتفورد بإشراك يجور يارموليوك وكيفن لويس بوتر، في محاولة لكسر الجمود.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا ملحوظًا، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ماتياس ينسن في الدقيقة 60، قبل أن تتكرر الإنذارات في الوقت بدل الضائع لكل من تايلر آدامز وماركوس تافيرنييه، في ظل صراع بدني قوي على الكرة.

ورغم الضغط المتبادل في الدقائق الأخيرة، إلا أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي حالا دون هز الشباك، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا التعادل السلبي، في نتيجة لم تُرضِ طموحات الفريقين في جدول الترتيب، لكنها عكست معركة تكتيكية مغلقة افتقدت للفاعلية الهجومية

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

مسلسل صحاب الأرض

مسلسل صحاب الأرض الحلقة الأخيرة.. منة شلبي تعود الى مصر وأياد نصار يتمسك بالبقاء فى غزة

مسلسل درش

مسلسل درش الحلقة 14 .. مصطفى شعبان يعود لقرية الشيخ وفا

روجينا

مسلسل حد أقصى الحلقة 14 .. روجينا تنقذ بسنت أبو باشا من إنهاء حياتها

بالصور

طريقة عمل الجلاش بالكاسترد .. حلوى اقتصادية بطعم المحلات

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

