تعادل سلبي بين بورنموث وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة بورنموث وبرينتفورد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “فيتاليتي ستاديوم” ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة اتسمت بالحذر والانضباط التكتيكي أكثر من اللمحات الهجومية.

جاءت انطلاقة المباراة هادئة نسبيًا، حيث انحصر اللعب في منطقة وسط الملعب مع محاولات متبادلة لفرض السيطرة دون اندفاع هجومي واضح. اعتمد بورنموث على الانتشار العرضي ومحاولة بناء الهجمة من الخلف، بينما تمسك برينتفورد بتنظيمه الدفاعي واللعب على التحولات السريعة.

ورغم بعض المحاولات الخجولة من الجانبين، فإن اللمسة الأخيرة غابت عن المشهد، ولم تشهد الدقائق الأولى فرصًا حقيقية تهدد المرميين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، في ظل صلابة دفاعية واضحة ورغبة مشتركة في تجنب استقبال هدف مبكر.

مع انطلاق الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض رفع الإيقاع، وكاد ماركوس تافيرنييه أن يصنع الفارق في أكثر من مناسبة، أبرزها محاولة في الدقيقة 48، إلا أن دفاع برينتفورد ظل متماسكًا.

وأجرى الفريقان عدة تغييرات بحثًا عن تنشيط الجانب الهجومي، فدفع بورنموث بكل من إينيس أونال وأمين عدلي وإلي كروبي، فيما رد برينتفورد بإشراك يجور يارموليوك وكيفن لويس بوتر، في محاولة لكسر الجمود.

وشهدت الدقائق الأخيرة توترًا ملحوظًا، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه ماتياس ينسن في الدقيقة 60، قبل أن تتكرر الإنذارات في الوقت بدل الضائع لكل من تايلر آدامز وماركوس تافيرنييه، في ظل صراع بدني قوي على الكرة.

ورغم الضغط المتبادل في الدقائق الأخيرة، إلا أن التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي حالا دون هز الشباك، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا التعادل السلبي، في نتيجة لم تُرضِ طموحات الفريقين في جدول الترتيب، لكنها عكست معركة تكتيكية مغلقة افتقدت للفاعلية الهجومية