قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط طائرة مسيّرة ملغومة على مبنى سابق للأمم المتحدة في كردستان العراق
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
لرصد المخالفات.. الإدارة العامة للمرور تشن حملات مكبرة على الطرق
مصدر إيراني : لا صحة للادعاءات الإسرائيلية باستهداف اجتماع مجلس خبراء القيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطلق iPhone 17e بسعر 599 دولار مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية

آبل
آبل
احمد الشريف

كشفت تقارير إخبارية، نقلًا عن وكالة رويترز وصحف اقتصادية، أن آبل أعلنت عن هاتفها الجديد iPhone 17e كأرخص عضو في عائلة آيفون 17، بسعر يبدأ من 599 دولارًا مع سعة تخزين أساسية 256 جيجابايت بدل 128 جيجابايت في الجيل السابق بنفس سعر البداية.

أوضحت هذه التقارير أن آبل تسعى بهذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية الفئة الاقتصادية العليا لديها في سوق هواتف ذكية شديد المنافسة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة عالميًا، وهو ما يراه محللون «تخفيضًا غير مباشر في السعر» لأن المستخدم كان يدفع سابقًا مبلغًا إضافيًا للوصول إلى سعة 256 جيجابايت.

معالج A19 ومودم C1X ودعم MagSafe

أشارت رويترز ومنصات تقنية إلى أن iPhone 17e يعمل بمعالج آبل الأحدث A19 المبني بتقنية 3 نانومتر، وهو نفس المعالج الموجود في بقية سلسلة آيفون 17، إلى جانب مودم جديد يحمل اسم C1X تقدّم آبل من خلاله سرعات اتصال خلوية أعلى مع استهلاك طاقة أقل.

أكدت التقارير أن الهاتف يحصل للمرة الأولى في سلسلة «e» على دعم MagSafe، ما يتيح استخدام الإكسسوارات المغناطيسية الرسمية، إلى جانب رفع سرعة الشحن اللاسلكي حتى 15 وات عبر MagSafe وQi2، مقارنة بالاعتماد سابقًا على شحن Qi القياسي الأبطأ في iPhone 16e.

إتاحة الحجز المسبق في أكثر من 70 دولة

أوضحت المصادر أن آبل تخطط لطرح iPhone 17e في أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم، مع فتح باب الحجز المسبق اعتبارًا من الأربعاء في تمام 6:15 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، على أن يبدأ بيع الهاتف ووصوله إلى المتاجر يوم 11 مارس.

أشارت بيانات نشرها موقع تتبع الأسعار Smartprix إلى أن السعر المعلن في الولايات المتحدة يبدأ من 599 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، بينما يبلغ السعر المبدئي في بعض الأسواق الأخرى مثل كندا نحو 899 دولار كندي، مع اختلاف التسعير بحسب الضرائب المحلية.

تعزيز القيمة في الفئة المتوسطة العليا أمام منافسي أندرويد

أكدت تقارير تحليلية أن مضاعفة سعة التخزين الأساسية إلى 256 جيجابايت عند نفس سعر البداية تهدف إلى جعل iPhone 17e أكثر قدرة على منافسة هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة العليا، والتي تقدّم في العادة سعات تخزين أكبر من 128 جيجابايت كخيار أساسي.

أوضحت هذه التقارير أن آبل تراهن على مزيج من المعالج الأحدث A19، والمودم الجديد C1X، ودعم MagSafe، مع زيادة التخزين، لتقديم حزمة تعتبر أكثر إقناعًا لمن يدخل منظومة آبل لأول مرة أو يبحث عن ترقية منخفضة التكلفة نسبيًا داخل سلسلة آيفون 17.

آبل iPhone 17e iPhone آيفون 17 عائلة آيفون 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

مسلسل سوا سوا

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

اسباب أنسداد الأنف المستمر

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد