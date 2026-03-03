آبل تطلق iPhone 17e بسعر 599 دولار مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية

كشفت تقارير إخبارية، نقلًا عن وكالة رويترز وصحف اقتصادية، أن آبل أعلنت عن هاتفها الجديد iPhone 17e كأرخص عضو في عائلة آيفون 17، بسعر يبدأ من 599 دولارًا مع سعة تخزين أساسية 256 جيجابايت بدل 128 جيجابايت في الجيل السابق بنفس سعر البداية.

أوضحت هذه التقارير أن آبل تسعى بهذه الخطوة إلى تعزيز جاذبية الفئة الاقتصادية العليا لديها في سوق هواتف ذكية شديد المنافسة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة عالميًا، وهو ما يراه محللون «تخفيضًا غير مباشر في السعر» لأن المستخدم كان يدفع سابقًا مبلغًا إضافيًا للوصول إلى سعة 256 جيجابايت.

معالج A19 ومودم C1X ودعم MagSafe

أشارت رويترز ومنصات تقنية إلى أن iPhone 17e يعمل بمعالج آبل الأحدث A19 المبني بتقنية 3 نانومتر، وهو نفس المعالج الموجود في بقية سلسلة آيفون 17، إلى جانب مودم جديد يحمل اسم C1X تقدّم آبل من خلاله سرعات اتصال خلوية أعلى مع استهلاك طاقة أقل.

أكدت التقارير أن الهاتف يحصل للمرة الأولى في سلسلة «e» على دعم MagSafe، ما يتيح استخدام الإكسسوارات المغناطيسية الرسمية، إلى جانب رفع سرعة الشحن اللاسلكي حتى 15 وات عبر MagSafe وQi2، مقارنة بالاعتماد سابقًا على شحن Qi القياسي الأبطأ في iPhone 16e.

إتاحة الحجز المسبق في أكثر من 70 دولة

أوضحت المصادر أن آبل تخطط لطرح iPhone 17e في أكثر من 70 دولة ومنطقة حول العالم، مع فتح باب الحجز المسبق اعتبارًا من الأربعاء في تمام 6:15 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، على أن يبدأ بيع الهاتف ووصوله إلى المتاجر يوم 11 مارس.

أشارت بيانات نشرها موقع تتبع الأسعار Smartprix إلى أن السعر المعلن في الولايات المتحدة يبدأ من 599 دولارًا لنسخة 256 جيجابايت، بينما يبلغ السعر المبدئي في بعض الأسواق الأخرى مثل كندا نحو 899 دولار كندي، مع اختلاف التسعير بحسب الضرائب المحلية.

تعزيز القيمة في الفئة المتوسطة العليا أمام منافسي أندرويد

أكدت تقارير تحليلية أن مضاعفة سعة التخزين الأساسية إلى 256 جيجابايت عند نفس سعر البداية تهدف إلى جعل iPhone 17e أكثر قدرة على منافسة هواتف أندرويد في الفئة المتوسطة العليا، والتي تقدّم في العادة سعات تخزين أكبر من 128 جيجابايت كخيار أساسي.

أوضحت هذه التقارير أن آبل تراهن على مزيج من المعالج الأحدث A19، والمودم الجديد C1X، ودعم MagSafe، مع زيادة التخزين، لتقديم حزمة تعتبر أكثر إقناعًا لمن يدخل منظومة آبل لأول مرة أو يبحث عن ترقية منخفضة التكلفة نسبيًا داخل سلسلة آيفون 17.