عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي
دهب ومخدرات.. التحقيقات تكشف مفاجآت خلال فحص 5 هواتف محمولة بالمقطم
إحالة المتهمين في قضية صغار مدرسة سيدز لـ مفتي الجمهورية
أسعار الياميش 2026 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
البنك المركزي يلزم البنوك بتخفيض نسبة الاحتياطي المحتفظ به 16%.. وهذه مزايا القرار
تشريع جديد لزيادة سنوات التعليم الإلزامي وتقليل مواد الثانوية العامة لرفع العبء عن الطلاب.. تصريحات هامة لوزير التعليم من البرلمان.. تفاصيل
محافظ الجيزة يفتتح معرض الحرف اليدوية والتراثية بالأهرامات .. صور
إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين أمام مدخل قرية العمة بخط "طنطا ـ كفر الشيخ" الدولي
طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية
75 مريض دخلوا يعملوا مية بيضا راح بصرهم .. القصة الكاملة لمحاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1%
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يحمل أخبارا سارة للمستخدمين .. تسريب أسعار iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

لمياء الياسين

تعتزم شركة أبل تسعير كلا من هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وذلك بنفس أسعار الجيل السابق وذلك دون أي زيادة بنفس أسعار الجيل السابق.

هاتفا iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

على الجانب الاخر كشف محلل GF Securities، جيف بو أن  هذه التسريبات تأتي في وقت يشهد فيه سوق الهواتف الذكية للعديد من الضغوط المتزايدة على الأسعار، خاصة ظل مع توجه جزء كبير من إنتاج شرائح الذاكرة نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكاليف العديد من المكونات.

استقرار الأسعار 

 لذا، تعمل شركة أبل على إدارة تكاليفها وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تتفاوض مع كلا من شركتي Samsung وSK Hynix للحصول على صفقات توريد أفضل.

وبحسب العديد من التقرير، تركّز شركة أبل بنسبة أكبر  على التحكم في التكاليف وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار

إضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى إمكانية خفض تكاليف بعض المكونات الأساسية الأخرى مثل الشاشات والكاميرات، مما قد يساعد أبل في تعويض أي زيادة في أسعار الذاكرة.

ترقيات كبيرة

 يجدر بالذكر أن أبل تواصل جهودها لتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الأسعار المقدمة للمستخدمين.

استنادًا إلى تقارير أوائل عام 2026، من المتوقع أن يتميز كلا من هاتفا iPhone 18 Pro و18 Pro Max بشريحة A20 Pro المتطورة والتي تعمل بكلا من تقنية 2 نانومتر، وتقنية Face ID المدمجة في الشاشة، وترقيات كبيرة في الكاميرا ويعد  من المرجح أن يأتي هاتف 18 Pro بشاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما يتميز هاتف Pro Max بـشاشة بحجم 6.9 بوصة.

هاتف آيفون الذكاء الاصطناعي شركة أبل شرائح الذاكرة تقنية Face ID هاتف 18 Pro

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بيراميدز

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

إنزاجي

الدوري السعودي.. مدرب الهلال يكشف سبب استبعاد نونيز ويشيد ببنزيما قبل مواجهة الاتفاق

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

مش قبل سن الخمسين.. مرض التهابات الأمعاء يرفع خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 600%

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

