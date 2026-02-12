يحمل أخبارا سارة للمستخدمين .. تسريب أسعار iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

تعتزم شركة أبل تسعير كلا من هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max وذلك بنفس أسعار الجيل السابق وذلك دون أي زيادة بنفس أسعار الجيل السابق.

هاتفا iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

على الجانب الاخر كشف محلل GF Securities، جيف بو أن هذه التسريبات تأتي في وقت يشهد فيه سوق الهواتف الذكية للعديد من الضغوط المتزايدة على الأسعار، خاصة ظل مع توجه جزء كبير من إنتاج شرائح الذاكرة نحو مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي تسبب في ارتفاع تكاليف العديد من المكونات.

استقرار الأسعار

لذا، تعمل شركة أبل على إدارة تكاليفها وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار، حيث تتفاوض مع كلا من شركتي Samsung وSK Hynix للحصول على صفقات توريد أفضل.

وبحسب العديد من التقرير، تركّز شركة أبل بنسبة أكبر على التحكم في التكاليف وذلك للحفاظ على استقرار الأسعار

إضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى إمكانية خفض تكاليف بعض المكونات الأساسية الأخرى مثل الشاشات والكاميرات، مما قد يساعد أبل في تعويض أي زيادة في أسعار الذاكرة.

ترقيات كبيرة

يجدر بالذكر أن أبل تواصل جهودها لتحسين كفاءة سلسلة التوريد، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الأسعار المقدمة للمستخدمين.

استنادًا إلى تقارير أوائل عام 2026، من المتوقع أن يتميز كلا من هاتفا iPhone 18 Pro و18 Pro Max بشريحة A20 Pro المتطورة والتي تعمل بكلا من تقنية 2 نانومتر، وتقنية Face ID المدمجة في الشاشة، وترقيات كبيرة في الكاميرا ويعد من المرجح أن يأتي هاتف 18 Pro بشاشة مقاس 6.3 بوصة، بينما يتميز هاتف Pro Max بـشاشة بحجم 6.9 بوصة.