تسريب سعة بطارية iPhone 18 Pro Max .. أرقام أكبر قليلًا من الجيل السابق

كشفت تسريبات جديدة نقلتها مواقع متخصصة مثل GSMArena وBeebom عن منشور للمسرب الشهير Digital Chat Station على منصة Weibo، أن هاتف iPhone 18 Pro Max سيأتي بزيادة محدودة في سعة البطارية مقارنة بالجيل الحالي.

أوضحت التسريبات أن نسخة الصين من الهاتف يتوقع أن تحمل بطارية بسعة تقارب 5000 مللي أمبير بسبب وجود منفذ شريحة SIM فعلية، بينما قد تصل سعة بطارية النسخة العالمية المعتمدة على eSIM فقط إلى ما بين 5100 و5200 مللي أمبير تقريبًا.

مقارنة مباشرة مع بطارية iPhone 17 Pro Max

أشارت التقارير إلى أن هذه الزيادة تظل تدريجية وليست قفزة كبيرة على مستوى الأرقام، لكنها كافية لتجعل بطارية iPhone 18 Pro Max الأكبر حتى الآن في تاريخ هواتف آيفون من حيث السعة الاسمية.

أوضحت التسريبات أن iPhone 17 Pro Max كان يأتي ببطارية سعتها نحو 4830 مللي أمبير في النسخة المزودة بشريحة فعلية، وما يقرب من 5088 مللي أمبير في نسخة eSIM، ما يعني أن الزيادة في الجيل الجديد تدور في حدود 200 مللي أمبير تقريبًا لكل إصدار.

رهان آبل على كفاءة معالج A20 Pro بدل رفع السعة فقط

أكدت التقارير أن آبل لا تعتمد على زيادة السعة وحدها لتحسين عمر البطارية، بل تراهن أيضًا على الجيل الجديد من المعالجات A20 Pro المصنع بتقنية 2 نانومتر من TSMC، والذي يتوقع أن يكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.

أوضحت التسريبات أن الجمع بين بطارية أكبر قليلًا ومعالج أكثر توفيرًا للطاقة يمكن أن يترجم عمليًا إلى تحسن ملحوظ في زمن الاستخدام الفعلي، رغم أن أرقام المللي أمبير نفسها قد تبدو أقل من بعض هواتف أندرويد المنافسة على الورق.

أرقام أقل من هواتف أندرويد لكن معادلة مختلفة

أشارت Beebom وغيرها من المواقع إلى أن سعة بطارية iPhone 18 Pro Max، رغم أنها الأكبر في تاريخ آبل، تظل أقل كثيرًا من بعض هواتف أندرويد الرائدة التي وصلت إلى بطاريات بسعة 7000 و7300 مللي أمبير في هواتف مثل OnePlus 15 وiQOO 15.

أكدت التحليلات أن آبل تعتمد منذ سنوات على تكامل العتاد مع iOS وكفاءة المعالجات لتعويض فارق السعة، وهو ما ظهر في اختبارات سابقة مثل تقارير CNET التي منحت iPhone 17 Pro Max صدارة عمر البطارية أمام عدد من هواتف أندرويد ذات بطاريات أكبر على مستوى الأرقام النظرية.