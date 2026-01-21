تسريبات جديدة تكشف شكل iPhone 18 Pro مع لون برتقالي مميز

نشرت تسريبات يوم 20 يناير 2026 الشكل النهائي لهاتف iPhone 18 Pro، مؤكدة إضافة لون تيتانيوم برتقالي غامق كخيار مميز لعام 2026.

مصادر التسريبات الموثوقة

كشف محلل Ming-Chi Kuo التفاصيل عبر توییتر، مدعومًا بنماذج CAD وصور حقيقية من خطوط فوكسكون مسربة عبر Weibo.

تتطابق مع تقارير Supply Chain من ديسمبر 2025، مع إنتاج تجريبي مكتمل.

التصميم النهائي للجهاز

يحتفظ iPhone 18 Pro بإطار تيتانيوم نحيف سمك 8.25 ملم وشاشة 6.3 إنش Super Retina XDR بـ120 هرتز، مع كاميرا خلفية أفقية بثلاث عدسات 48 ميجابيكسل، يزن 215 جرامًا مع Dynamic Island محسنة وFace ID أسرع.

اللون البرتقالي الجديد

يُدعى اللون "Titanium Copper" أو برتقالي غامق معدني، أول إضافة برتقالية منذ iPhone 12، إلى جانب أسود، أبيض، وفضي.

يستخدم طلاء PVD للمتانة، مثالي للتصوير تحت الضوء الطبيعي كما أظهرت الصور.

توقعات الإطلاق والسوق

من المتوقع إنتاج 80 مليون وحدة لسلسلة iPhone 18 في الربع الثالث 2026، مع كشف في سبتمبر بسعر 1199 دولارًا.

يعد اللون الجديد مخصص للنسخة العالمية، متوفر في الشرق الأوسط عبر Apple Stores.