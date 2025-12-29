قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة
قفز بدون تردد.. شهود عيان وأصدقاء البطل يكشفون قصة بطولة سامح سعد تركي في حادث ترعة المريوطية
تكنولوجيا وسيارات

مقارنة شاملة بين Xiaomi 17 Ultra و iPhone 17 Pro Max في فئة الهواتف الرائدة

Xiaomi 17 Ultra و iPhone 17 Pro Max
Xiaomi 17 Ultra و iPhone 17 Pro Max
احمد الشريف

تتصدر هواتف Xiaomi 17 Ultra و iPhone 17 Pro Max مشهد المنافسة في فئة الهواتف الذكية الرائدة، مع تركيز واضح من الشركتين على الأداء العالي، جودة الكاميرات، وتجربة الاستخدام المتكاملة.

 وتستعرض هذه المقارنة أبرز الفوارق بين الهاتفين من حيث التصميم، الشاشة، الأداء، الكاميرا، والبرمجيات، لمساعدة المستخدمين على فهم ملامح كل جهاز بشكل مهني ومحايد.

التصميم وجودة التصنيع

يأتي Xiaomi 17 Ultra عادةً بتصميم يعتمد على خامات زجاجية في الواجهة والظهر مع إطار معدني، ويبرز بوحدة كاميرا خلفية كبيرة تعطي انطباعاً بتركيز قوي على التصوير.

بينما يعتمد iPhone 17 Pro Max على خامات فاخرة تجمع بين الزجاج والتايتانيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ (بحسب سياسة آبل في السلسلة السابقة)، مع تصميم أكثر محافظة واستمرارية لخط التصميم المعروف لآيفون.

الشاشة وتقنيات العرض

من المتوقع أن يحمل Xiaomi 17 Ultra شاشة AMOLED أو LTPO AMOLED بمعدل تحديث عالٍ يصل إلى 120 هرتز، مع دقة مرتفعة تستهدف المستخدمين الباحثين عن تجربة مشاهدة غنية بالتفاصيل، خصوصاً لمحتوى الوسائط والألعاب.

في المقابل، يواصل iPhone 17 Pro Max الاعتماد على شاشة OLED بتقنية ProMotion بمعدل تحديث حتى 120 هرتز، مع معايرة ألوان دقيقة موجهة لمن يهتمون بالدقة اللونية واستقرار السطوع مع محتوى الفيديو والـHDR.

الأداء والمعالج

يستهدف Xiaomi 17 Ultra فئة الأداء العالي من خلال معالج رائد من كوالكوم من سلسلة Snapdragon الأحدث، مع خيارات كبيرة من الذاكرة العشوائية والتخزين، ما يجعله مناسباً للألعاب الثقيلة والتطبيقات المتقدمة.

أما iPhone 17 Pro Max فيعتمد على شريحة من سلسلة Apple A الأحدث، المصممة خصيصاً لمنظومة iOS، مع تركيز على كفاءة الطاقة وأداء الذكاء الاصطناعي، ما ينعكس عادة في استقرار النظام وسلاسة الاستخدام اليومي.

الكاميرا وقدرات التصوير

يقدم Xiaomi 17 Ultra عادة كنموذج يركز على الكاميرا، مع مستشعر رئيسي كبير الحجم وعدسات متعددة، بالإضافة إلى تعاونات محتملة مع علامات تصوير متخصصة، لتقديم أوضاع تصوير متنوعة تشمل التقريب البصري العالي والتصوير الليلي المتقدم.

في المقابل، يركز iPhone 17 Pro Max على دمج الهاردوير مع خوارزميات معالجة الصور في iOS، مع تحسينات في تصوير الفيديو، وتقديم وضعيات مثل السينمائي وتصوير ProRes، ما يجعله خياراً شائعاً لدى صناع المحتوى على الهواتف.

النظام والبرمجيات

يعمل Xiaomi 17 Ultra بواجهة مخصصة مبنية على نظام Android، تضم مزايا تخصيص واسعة، وتكاملاً مع خدمات جوجل، إلى جانب أدوات إضافية لإدارة الطاقة والألعاب والتصوير.

بينما يعمل iPhone 17 Pro Max بنظام iOS مع دعم طويل للتحديثات وبيئة مغلقة نسبياً، تركز على التكامل مع باقي أجهزة آبل مثل iPad وMac وApple Watch، ما يعزز تجربة النظام البيئي المغلق لمن يعتمدون على منتجات الشركة.

البطارية والشحن

من المعتاد أن يعتمد Xiaomi 17 Ultra على بطارية كبيرة مع دعم سرعات شحن سلكي ولاسلكي مرتفعة، ما يقلل زمن الشحن بشكل ملحوظ ويستهدف المستخدمين الذين يستهلكون الهاتف لساعات طويلة في اليوم.

في المقابل، يركز iPhone 17 Pro Max على كفاءة استهلاك الطاقة مع دعم الشحن السلكي واللاسلكي بسرعات أكثر تحفظاً، مع الاعتماد على تحسينات إدارة الطاقة في iOS لتمديد زمن الاستخدام اليومي.

خلاصة المقارنة الخبرية

يوجَّه Xiaomi 17 Ultra للمستخدم الذي يبحث عن أعلى قدر من المواصفات التقنية والتخصيص، مع تركيز قوي على الكاميرا وسرعات الشحن.

بينما يناسب iPhone 17 Pro Max المستخدم الذي يفضّل منظومة iOS المتكاملة والتحديثات الطويلة الأمد، إلى جانب الاهتمام بتصوير الفيديو والتكامل مع باقي أجهزة آبل.

بهذه الصورة، تظهر المقارنة أن كلا الجهازين يخدمان الفئة نفسها من المستخدمين الراغبين في هاتف رائد، لكن مع اختلاف في الفلسفة فالأول يميل إلى تقديم أقصى مواصفات تقنية، والثاني يميل إلى تقديم منظومة برمجية متكاملة وتجربة استخدام موحّدة عبر الأجهزة.

