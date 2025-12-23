شاومي تعلن رسميًا موعد إطلاق Xiaomi 17 Ultra

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
بصعوبة.. منتخب مصر يحرز أول ثلاث نقاط في افتتاح مشواره بأمم إفريقيا
نادي قضاة مصر يصدر بيانا مهما بشأن الانتخابات
أعلنت شركة شاومي عبر حسابها الرسمي على منصة Weibo عن موعد إطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra في الصين يوم 25 ديسمبر، الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.​

وأكدت الشركة أن الكشف عن الهاتف سيتم خلال فعالية خاصة تحمل اسم «ترقية التعاون الإستراتيجي في التصوير بين شاومي ولايكا»، ما يعكس تركيزًا واضحًا على قدرات الكاميرا في هذا الإصدار.​

تصميم جديد وخيارات ألوان محدثة

نشرت شاومي صورًا رسمية تظهر التصميم الخلفي لـXiaomi 17 Ultra، والذي يحتفظ بوحدة كاميرا دائرية كبيرة مع بعض التعديلات مقارنة بالجيل السابق.​

وسيطرح الهاتف بثلاثة ألوان رئيسية هي الأسود والأبيض، إلى جانب لون جديد يحمل اسم Starry Green، أوضحت الشركة أن سطحه يدمج جزيئات معدنية تمنحه مظهرًا يشبه «سماء مليئة بالنجوم».​

كاميرا بعدسات لايكا وتركيز على التصوير الليلي

أكدت شاومي أن Xiaomi 17 Ultra سيكون من أوائل هواتفها التي تُقدَّم بوصفها «نموذجًا مشترك التطوير» مع لايكا ضمن مرحلة أعمق من الشراكة بين الشركتين في مجال التصوير المحمول.​

وتشير التلميحات الرسمية إلى تحسينات كبيرة في التصوير الليلي وعدسات التقريب، مع الحديث عن نظام تليفوتو بصري جديد وقدرات أفضل في المدى الديناميكي لالتقاط المشاهد ذات الإضاءة المعقدة.​

مواصفات متوقعة.. معالج قوي وبطارية أكبر

رغم أن شاومي لم تكشف بعد عن المواصفات الكاملة، تتفق تسريبات من مصادر تقنية على أن الهاتف سيعتمد معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع بطارية قد تصل سعتها إلى 6,800 مللي أمبير، وشحن سلكي بقدرة 100 واط.​

كما تشير المعلومات المتداولة إلى شاشة LTPO AMOLED بقياس يقارب 6.8 بوصة بدقة 2K+، مع معدل تحديث مرتفع، إلى جانب كاميرا خلفية ثلاثية تشمل مستشعرًا رئيسيًا كبيرًا، وعدسة واسعة، وعدسة بريسكوب بدقة قد تصل إلى 200 ميجابكسل للتقريب البصري.​

التوفر العالمي المتوقع

بحسب تقارير متخصصة، تخطط شاومي لطرح Xiaomi 17 Ultra أولًا في السوق الصينية، مع توقعات بإعلان النسخة العالمية خلال معرض MWC 2026 في برشلونة.​

وتشير بيانات رصد للهاتف في قواعد بيانات هيئات مثل FCC وIMEI إلى أن الإطلاق العالمي قد يشمل أسواقًا رئيسية في أوروبا والهند ودول أخرى، لكن دون جدول زمني رسمي حتى الآن من الشركة.

