صورة مسربة تكشف عن تصميم كاميرا مذهل.. عملاق شاومي Xiaomi 17 Ultra يقلب الموازين

تستعد شركة شاومي، لإطلاق هاتف Xiaomi 17 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين، وقد أضافت التسريبات الأخيرة مزيدا من الوزن للتكهنات الحالية حول الجهاز.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، ظهرت صور مسربة عبر منصة ويبو، تمنحننا نظرة مبكرة لتصميم هاتف Xiaomi 17 Ultra المحتمل، مع تلميحات إلى تغييرات كبيرة في نظام الكاميرا.

تصميم جديد مع كاميرا محسنة

تظهر الصور المسربة ما يعتقد أنه Xiaomi 17 Ultra في حالة حماية، ومع ذلك، فإن تصميم الكاميرا ظاهري بما يكفي ليظهر تحولا في ترتيب المستشعرات مقارنة بالنموذج السابق Xiaomi 15 Ultra.

كما يبدو أن الهاتف سيحمل إعداد كاميرا أكثر تكاملا وأصغر حجما، مع وجود ثلاثة مستشعرات واضحة، أحد هذه المستشعرات يبدو أنه عدسة بيريسكوب للتقريب البصري، مع فلاش وفتحات إضافية قد تحتوي على مستشعرات ثانوية.

Xiaomi 17 Ultra

مواصفات الكاميرا المتوقعة

تشير التقارير الأخيرة إلى أن الكاميرا الخلفية لـ Xiaomi 17 Ultra ستتضمن وحدة كاميرا ثلاثية، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1 بوصة، من المحتمل أن يكون من نوع OmniVision OV50X.

كما يتوقع أن يتم دمج مستشعر بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر 50 ميجابكسل للعدسة الواسعة للغاية.

سيكون هذا تغييرا عن نظام الكاميرا الرباعية الذي كان موجودا في سابقيه، على الرغم من أن الصورة المسربة تظهر الهاتف باللون الأسود مع إطار معدني وفتحات براغي مكشوفة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيبدو النموذج النهائي الذي سيتم بيعه.

مواصفات إضافية ومواصفات المعالج

أما على صعيد الأداء، فمن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يتم تصنيعه باستخدام عملية 3 نانومتر.

ويشاع أيضا أن الهاتف سيأتي مع بطارية كبيرة تتراوح سعتها بين 6000 إلى 7000 مللي أمبير.

في حين لم تؤكد شاومي بعد تفاصيل هذا الهاتف أو أي من خصائصه الرسمية، فإن هذه التسريبات قد تمهد الطريق لتوقعات أكبر بشأن الهاتف الرائد القادم.