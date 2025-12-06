قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات
مجموعة مصر.. الأردن يهزم الكويت بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب
الوضع سيء.. أزمات مالية تهز الزمالك بعد فسخ 4 لاعبين للعقود
زمن المادة يحكم.. إعلامي يؤكد توقيع نجم الزمالك لـ الأهلي
برلين تعود إلى تل أبيب.. «السهم 3» يفتح صفحة جديدة بين ألمانيا وإسرائيل
نائب رئيس اتحاد الكرة: التفاؤل مفرط.. وهذا ما ينتظر مصر في المونديال
وزير الخارجية: يجب نشر قوة دولية لحفظ السلام على طول الخط الأصفر في غزة
النادي يتحرك لحلها.. تفاصيل أزمة محمود بنتايك مع الزمالك
مونديال 2026.. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر في دور الـ 32
مفاوضات فلوريدا.. واشنطن وكييف تقتربان من إطار سلام برعاية ترامب
5843 فرصة عمل بـ 10 محافظات
صدمة جديدة للزمالك بعد فسخ عقد لاعب جديد بسبب المستحقات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صورة مسربة تكشف عن تصميم كاميرا مذهل.. عملاق شاومي Xiaomi 17 Ultra يقلب الموازين

شيماء عبد المنعم

تستعد شركة شاومي، لإطلاق هاتف Xiaomi 17 Ultra في وقت لاحق من هذا الشهر في الصين، وقد أضافت التسريبات الأخيرة مزيدا من الوزن للتكهنات الحالية حول الجهاز. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، ظهرت صور مسربة عبر منصة ويبو، تمنحننا نظرة مبكرة لتصميم هاتف Xiaomi 17 Ultra المحتمل، مع تلميحات إلى تغييرات كبيرة في نظام الكاميرا.

تصميم جديد مع كاميرا محسنة

تظهر الصور المسربة ما يعتقد أنه Xiaomi 17 Ultra في حالة حماية، ومع ذلك، فإن تصميم الكاميرا ظاهري بما يكفي ليظهر تحولا في ترتيب المستشعرات مقارنة بالنموذج السابق Xiaomi 15 Ultra. 

كما يبدو أن الهاتف سيحمل إعداد كاميرا أكثر تكاملا وأصغر حجما، مع وجود ثلاثة مستشعرات واضحة، أحد هذه المستشعرات يبدو أنه عدسة بيريسكوب للتقريب البصري، مع فلاش وفتحات إضافية قد تحتوي على مستشعرات ثانوية.

مواصفات الكاميرا المتوقعة

تشير التقارير الأخيرة إلى أن الكاميرا الخلفية لـ Xiaomi 17 Ultra ستتضمن وحدة كاميرا ثلاثية، تتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1 بوصة، من المحتمل أن يكون من نوع OmniVision OV50X. 

كما يتوقع أن يتم دمج مستشعر بيريسكوب بدقة 200 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر 50 ميجابكسل للعدسة الواسعة للغاية.

سيكون هذا تغييرا عن نظام الكاميرا الرباعية الذي كان موجودا في سابقيه، على الرغم من أن الصورة المسربة تظهر الهاتف باللون الأسود مع إطار معدني وفتحات براغي مكشوفة، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف سيبدو النموذج النهائي الذي سيتم بيعه.

مواصفات إضافية ومواصفات المعالج

أما على صعيد الأداء، فمن المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Elite Gen 5، الذي يتم تصنيعه باستخدام عملية 3 نانومتر. 

ويشاع أيضا أن الهاتف سيأتي مع بطارية كبيرة تتراوح سعتها بين 6000 إلى 7000 مللي أمبير.

في حين لم تؤكد شاومي بعد تفاصيل هذا الهاتف أو أي من خصائصه الرسمية، فإن هذه التسريبات قد تمهد الطريق لتوقعات أكبر بشأن الهاتف الرائد القادم.

منتخب مصر

ياخسارة.. فتحي سند يثير الجدل بمنشور بشأن منتخب مصر

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

10 أذكار بعد الصلاة

10 أذكار بعد الصلاة المفروضة تمنحك خير الدنيا والآخرة.. لا تغفل عنها

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم السبت 6-12-2025 في مصر

علي جمعة

علي جمعة: عدم العفاف يَسُدُّ بابَ استجابة الدعاء ويُوقِع الضغينةَ بين الناس

البحوث الإسلامية يفتتح فعاليَّات الأسبوع الخامس عشر للدَّعوة الإسلاميَّة.. غدا

البحوث الإسلامية يفتتح فعاليَّات الأسبوع الخامس عشر للدَّعوة الإسلاميَّة.. غدا

وزير الأوقاف يتفقد لجان المسابقة العالمية

وزير الأوقاف يتفقد لجان المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن الكريم

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

بدون حرمان.. نصائح فعالة ومجربة لخسارة الوزن في الشتاء

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

