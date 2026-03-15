بي إم دبليو 4 GT3 Evo تظهر لأول مرة

كشفت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو 4 GT3 Evo موديل 2026، وتنتمي 4 GT3 Evo لفئة السيارات الكوبيه الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

مواصفات بي إم دبليو 4 GT3 Evo موديل 2026

زودت سيارة بي إم دبليو 4 GT3 Evo موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، أضواء LED نهارية ذات اللون الأصفر، وشبكات أمامية ضخمة تشبه التوابيت، وتضيء الحواف الخارجية لكلا الشبكتين باللون الأصفر وهذا التصميم مستوحي من الشبكات المضيئة في عدة طرازات من سيارة بي إم دبليو M المخصصة للطرق.

محرك بي إم دبليو 4 GT3 Evo موديل 2026

تحصل سيارة بي إم دبليو 4 GT3 Evo موديل 2026 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي توين تيربو، وتنتج قوة 590 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي 310 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 120 لتر .

سعر بي إم دبليو 4 GT3 Evo موديل 2026

تباع سيارة بي إم دبليو 4 GT3 Evo موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 2 مليون و 200 ألف ريال سعودي .

وجدير بالذكر إن إضافة الشبكة المضيئة لسيارات السباق ليست مجرد لمسة جمالية، بل هي تأكيد على هوية سيارة بي إم دبليو M الجديدة التي تدمج بين الابتكار التقني والتراث الرياضي العريق.

تاريخ شركة بي إم دبليو في صناعة السيارات

مع بداية عام 1930 استحوذت الشركة على مصنع في آيزناخ وأنتجت أول سيارة (3/15 PS) في 1929، ثم طورت أول سيارة خاصة بها AM1 عام 1932.

ومع دخول عام 1950 ركزت بي إم دبليو على محركات الطائرات خلال الحرب، وتضررت مصانعها، لتعود بإنتاج سيارة 501 في عام 1951، التي واجهت فشل مالي كاد أن يودي بالشركة.