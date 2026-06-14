مواعيد مباريات اليوم الأحد 14- 6-2026 .. والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد 14 يونيو 2026 جدولًا كرويًا مزدحمًا بالمباريات القوية في عدد من البطولات العالمية، أبرزها مواجهات بطولة كأس العالم 2026، إلى جانب لقاءات مرتقبة في الدوري المغربي والدوري الإسباني الدرجة الثانية.

وتتجه الأنظار إلى مواجهة ألمانيا أمام كوراساو، وكذلك لقاء السويد ضد تونس ضمن منافسات المونديال، في يوم كروي يحمل الكثير من الإثارة والندية.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

ألمانيا × كوراساو – 8:00 مساءً – beIN Sports Max 1

هولندا × اليابان – 11:00 مساءً – beIN Sports Max 2

كوت ديفوار × الإكوادور – 2:00 صباحًا – beIN Sports Max 1

السويد × تونس – 5:00 صباحًا – beIN Sports Max 2

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

الجيش الملكي × الوداد – 6:00 مساءً – Arryadia HD

حسنية أغادير × نهضة بركان – 6:00 مساءً – Tamazight

اتحاد طنجة × اتحاد يعقوب المنصور – 6:00 مساءً – Arryadia HD1

الرجاء × اتحاد تواركة – 6:00 مساءً – AL-MAGHRIBIA

مواعيد مباريات الدوري الإسباني الدرجة الثانية

مالاجا × ألميريا – 10:00 مساءً – beIN Sports HD