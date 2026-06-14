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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026 في البنوك

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الدولار لليوم الثالث على التوالي وذلك بأول تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026؛ علي مستوي البنوك العاملة في السوق المصرية.

بدء العمل في البنوك

وتبدأ خلال الساعات المقبلة من اليوم البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًأ حكوميا وخاصًا عملها في تمام الثامنة صباحًا بعد إجازة استمرت يومين بمناسبة مواعيد الراحة الأسبوعية المقررة بقرار من البنك المركزي المصري يومي السبت والجمعة أسبوعياً.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار ثابتا في مواجهة الجنيه من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك مساء الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.93 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار 51.83 جنيه للشراء و 51.92 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية،  فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

سعر الدولار اليوم

وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.9 جنيه للشراء و 52 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار 51.92 جنيه للشراء و 52.02 جنيه للبيع في بنكي " التعمير والاسكان، أبوظبي الأول".

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، HSBC،ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، العقاري المصري العربي،العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع في بنكي سايب وقناة السويس.

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