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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لليوم الثاني.. استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية مساء اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه لليوم الثاني على التوالي السبت 13-6-2026؛ داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار ثابتا في مواجهة الجنيه من دون تغيير بالتوازي مع تعطل العمل في البنوك مساء الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.93 جنيها للشراء و 52.05 جنيهًا للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار 51.83 جنيها للشراء و 51.92 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية،  فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

سعر الدولار اليوم

وسجل ثاني أقل سعر دولار 51.9 جنيها للشراء و 52 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB،البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في بنكي " التعمير والاسكان، أبوظبي الأول".

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، HSBC،ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر، العقاري المصري العربي،العربي الإفريقي الدولي، التنمية الصناعية، نكست، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 52.16 جنيها للشراء و 52.26 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 51.95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في بنكي سايب وقناة السويس.

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