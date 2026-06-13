هدوء في سوق الصرف.. أعلى سعر للدولار يسجل 52.16 جنيه بالتزامن مع عطلة البنوك

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار مع بداية تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، ليستمر التداول عند المستويات التي سجلها بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط متابعة الأسواق والمؤسسات الاقتصادية لتحركات العملة الأمريكية ومؤشرات التضخم المحلية.



وسجل أعلى سعر للدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 52.16 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع، محافظًا على صدارته لقائمة أعلى أسعار العملة الأمريكية في القطاع المصرفي.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الدولار 51.91 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، بينما سجل أقل سعر للعملة الأمريكية 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية.

كما تراوح سعر الدولار في أغلب البنوك الكبرى بين 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع، من بينها بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الأفريقي الدولي وHSBC والمصرف المتحد والتنمية الصناعية، فيما سجلت بنوك سايب وقناة السويس ثاني أعلى سعر عند 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الشهري إلى 1.6% خلال مايو 2026 مقارنة بـ1.9% في الشهر نفسه من العام الماضي، مع استقرار معدل التضخم السنوي الأساسي عند 13.8% للشهر الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس استمرار جهود السيطرة على الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسواق.