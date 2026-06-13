سعر الدولار في البنوك اليوم السبت..51.91 جنيه بالمركزي و52.26 أعلى مستوى

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 13 يونيو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، وسط ثبات مستويات التداول داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية.



وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 51.91 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع، دون تغييرات مقارنة بآخر تعاملات الأسبوع الماضي، في مؤشر على استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق الصرف الرسمية.

وجاء أقل سعر للدولار عند مستوى 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع في بنكي الإمارات دبي الوطني والإسكندرية، فيما بلغ ثاني أقل سعر 51.90 جنيه للشراء و52 جنيهًا للبيع في عدد من البنوك، من بينها التجاري الدولي CIB وبيت التمويل الكويتي والكويت الوطني والبركة وكريدي أجريكول وأبوظبي التجاري.



وفي المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 52.16 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنكي سايب وقناة السويس 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع. كما استقر الدولار في أغلب البنوك الكبرى، ومنها الأهلي المصري وبنك مصر وHSBC والعربي الأفريقي الدولي، عند 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع.